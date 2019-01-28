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      Прогноз погоды на 29 января: в Украину крадется весна

      15 Читати новину українською
      Погода 29 января 2019 Украина: прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 29 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 29 января, будет уже значительно теплее. Морозы начнут ослабевать. Лишь на севере и на востоке будет еще прохладно, температура воздуха будет около -3 градусов.

      По всей Украине синоптики обещают осадки. Наталья Диденко на Facebook-странице отметила, что "со вторника и далее по неделе - оттепель, сырость и даже дневные "плюсы".

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      Холоднее всего будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Температура воздуха - от -1 до -3 градусов мороза.

      Самую теплую погоду синоптики обещают в Одесской области и Крыму - + 7 ... + 9 градусов тепла.

      Не мерзните, скоро будет значительно теплее,
      - отметила синоптик Наталья Диденко.

      Прогноз погоды на вторник, 29 января, в городах Украины:

      Ужгород - + 2 ... + 4

      Львов - + 1 ... + 3

      Ивано-Франковск - + 1 ... + 3

      Тернополь - + 1 ... + 3

      Черновцы - + 1 ... + 3

      Хмельницкий - + 1 ... + 3

      Луцк - 0 ... + 2

      Ровно - 0 ... + 2

      Житомир - + 1 ... + 3

      Винница - +2 ... +4

      Одесса - 0 ... + 2

      Николаев - + 6 ... + 8

      Херсон - +6 ... +8

      Симферополь - + 7 ... + 9

      Кропивницкий - + 1 ... + 3

      Черкассы - + 1 ... + 3

      Чернигов - 0 ... -2

      Сумы - -1 ... -3

      Полтава - -1 ... + 1

      Днепр - 0 ... + 2

      Запорожье - + 4 ... + 6

      Донецк - 0 ... -2

      Луганск - -1 ... -3

      Харьков - -1 ... -3

      Киев - + 1 ... + 3

      погода 29 січня
      Прогноз погоды на 29 января от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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