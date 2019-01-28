Прогноз погоды на 29 января: в Украину крадется весна

Погода в Украине во вторник, 29 января, будет уже значительно теплее. Морозы начнут ослабевать. Лишь на севере и на востоке будет еще прохладно, температура воздуха будет около -3 градусов.

По всей Украине синоптики обещают осадки. Наталья Диденко на Facebook-странице отметила, что "со вторника и далее по неделе - оттепель, сырость и даже дневные "плюсы".

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Холоднее всего будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Температура воздуха - от -1 до -3 градусов мороза.

Самую теплую погоду синоптики обещают в Одесской области и Крыму - + 7 ... + 9 градусов тепла.

Не мерзните, скоро будет значительно теплее,

- отметила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на вторник, 29 января, в городах Украины:

Ужгород - + 2 ... + 4

Львов - + 1 ... + 3

Ивано-Франковск - + 1 ... + 3

Тернополь - + 1 ... + 3

Черновцы - + 1 ... + 3

Хмельницкий - + 1 ... + 3

Луцк - 0 ... + 2

Ровно - 0 ... + 2

Житомир - + 1 ... + 3

Винница - +2 ... +4

Одесса - 0 ... + 2

Николаев - + 6 ... + 8

Херсон - +6 ... +8

Симферополь - + 7 ... + 9

Кропивницкий - + 1 ... + 3

Черкассы - + 1 ... + 3

Чернигов - 0 ... -2

Сумы - -1 ... -3

Полтава - -1 ... + 1

Днепр - 0 ... + 2

Запорожье - + 4 ... + 6

Донецк - 0 ... -2

Луганск - -1 ... -3

Харьков - -1 ... -3

Киев - + 1 ... + 3



Прогноз погоды на 29 января от Укргидрометцентра