Прогноз погоды на 29 января: в Украину крадется весна
Погода в Украине во вторник, 29 января, будет уже значительно теплее. Морозы начнут ослабевать. Лишь на севере и на востоке будет еще прохладно, температура воздуха будет около -3 градусов.
По всей Украине синоптики обещают осадки. Наталья Диденко на Facebook-странице отметила, что "со вторника и далее по неделе - оттепель, сырость и даже дневные "плюсы".
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Холоднее всего будет в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Температура воздуха - от -1 до -3 градусов мороза.
Самую теплую погоду синоптики обещают в Одесской области и Крыму - + 7 ... + 9 градусов тепла.
Не мерзните, скоро будет значительно теплее,
- отметила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на вторник, 29 января, в городах Украины:
Ужгород - + 2 ... + 4
Львов - + 1 ... + 3
Ивано-Франковск - + 1 ... + 3
Тернополь - + 1 ... + 3
Черновцы - + 1 ... + 3
Хмельницкий - + 1 ... + 3
Луцк - 0 ... + 2
Ровно - 0 ... + 2
Житомир - + 1 ... + 3
Винница - +2 ... +4
Одесса - 0 ... + 2
Николаев - + 6 ... + 8
Херсон - +6 ... +8
Симферополь - + 7 ... + 9
Кропивницкий - + 1 ... + 3
Черкассы - + 1 ... + 3
Чернигов - 0 ... -2
Сумы - -1 ... -3
Полтава - -1 ... + 1
Днепр - 0 ... + 2
Запорожье - + 4 ... + 6
Донецк - 0 ... -2
Луганск - -1 ... -3
Харьков - -1 ... -3
Киев - + 1 ... + 3
Прогноз погоды на 29 января от Укргидрометцентра