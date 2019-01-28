Прогноз погоди на 29 січня: до України підкрадається весна
Погода в Україні у вівторок, 29 січня, буде вже значно теплішою. Морози почнуть слабшати. Лише на півночі та на сході буде ще прохолодно, температура повітря залишатиметься близько -3 градусів.
По всій Україні синоптики обіцяють опади. Наталка Діденко на Facebook-сторінці зазначила, що "з вівторка і далі по тижню – відлига, сирість і навіть денні "плюси"".
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Найхолодніше буде у Сумській, Харківській та Луганській областях. Температура повітря – від -1 до -3 градусів морозу.
Найтеплішу погоду синоптики обіцяють у Одеській області та Криму – +7…+9 градусів тепла.
Не мерзніть, скоро буде значно тепліше,
– зазначила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на вівторок, 29 січня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – +1…+3
Хмельницький – +1…+3
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – +1…+3
Вінниця – +2…+4
Одеса – 0…+2
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – +1…+3
Чернігів – 0…-2
Суми – -1…-3
Полтава – -1…+1
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – 0…-2
Луганськ – -1…-3
Харків – -1…-3
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на 29 січня від Укргідрометцентру