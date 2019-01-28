Прогноз погоди на 29 січня: до України підкрадається весна

Погода в Україні у вівторок, 29 січня, буде вже значно теплішою. Морози почнуть слабшати. Лише на півночі та на сході буде ще прохолодно, температура повітря залишатиметься близько -3 градусів.

По всій Україні синоптики обіцяють опади. Наталка Діденко на Facebook-сторінці зазначила, що "з вівторка і далі по тижню – відлига, сирість і навіть денні "плюси"".

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Найхолодніше буде у Сумській, Харківській та Луганській областях. Температура повітря – від -1 до -3 градусів морозу.

Найтеплішу погоду синоптики обіцяють у Одеській області та Криму – +7…+9 градусів тепла.

Не мерзніть, скоро буде значно тепліше,

– зазначила синоптик Наталка Діденко.

Прогноз погоди на вівторок, 29 січня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – +1…+3

Хмельницький – +1…+3

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – +1…+3

Вінниця – +2…+4

Одеса – 0…+2

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – +1…+3

Чернігів – 0…-2

Суми – -1…-3

Полтава – -1…+1

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – 0…-2

Луганськ – -1…-3

Харків – -1…-3

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на 29 січня від Укргідрометцентру