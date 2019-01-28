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      Прогноз погоди на 29 січня: до України підкрадається весна

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      Погода 29 січня 2019 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 29 січня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 29 січня, буде вже значно теплішою. Морози почнуть слабшати. Лише на півночі та на сході буде ще прохолодно, температура повітря залишатиметься близько -3 градусів.

      По всій Україні синоптики обіцяють опади. Наталка Діденко на Facebook-сторінці зазначила, що "з вівторка і далі по тижню – відлига, сирість і навіть денні "плюси"".

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      Найхолодніше буде у Сумській, Харківській та Луганській областях. Температура повітря – від -1 до -3 градусів морозу.

      Найтеплішу погоду синоптики обіцяють у Одеській області та Криму – +7…+9 градусів тепла.

      Не мерзніть, скоро буде значно тепліше,
      – зазначила синоптик Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на вівторок, 29 січня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – +1…+3

      Хмельницький – +1…+3

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – +1…+3

      Чернігів – 0…-2

      Суми – -1…-3

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – 0…-2

      Луганськ – -1…-3

      Харків – -1…-3

      Київ – +1…+3

      погода 29 січня
      Прогноз погоди на 29 січня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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