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      Прогноз погоды на 29 января: снег, дождь и штормовой ветер накроют Украину

      63 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 29 января / shutterstock.com

      Погода в Украине в среду, 29 января, будет очень холодной и мокрой. Температура воздуха в Украине в течение дня ожидается в пределах 0...+4 градусов, на юге – +4... +8 градусов, а в Крыму +6... +10 градусов тепла.

      В связи с понижением температуры воздуха на Западе, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях будет выпадать преимущественно мокрый снег. Наталья Диденко в фейсбуке предупредила, что в этих направлениях дорога может быть сложной.

      Обратите внимание: Последствия теплой зимы: в Украине зафиксировали редкое природное явление

      На Юге и Востоке прогнозируют дожди днем ​​и ночью.

      Синоптики предупреждают о сильном штормовом ветре – 7-12 метров в секунду.

      В Киеве также изменение погоды. Пройдут дожди, в районе 19 часов дождь может перейти в мокрый снег. Наталья Диденко отметила, что ветер усилится, а температура будет невысокой 0...+2 градуса.

      Прогноз погоды на среду, 29 января, в городах Украины:

      Ужгород – 0...+2

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – 0...+2

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – 0...+2

      Ровно – 0...+2

      Житомир – +1...+3

      Винница – +1...+3

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +5...+7

      Херсон – +7...+9

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +1...+3

      Черкассы – +1...+3

      Чернигов – +1...+3

      Суммы – +1...+3

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – +1...+3

      погода в україні 29 січня прогноз
      Прогноз погоды на 29 января от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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