Прогноз погоды на 29 января: снег, дождь и штормовой ветер накроют Украину
Погода в Украине в среду, 29 января, будет очень холодной и мокрой. Температура воздуха в Украине в течение дня ожидается в пределах 0...+4 градусов, на юге – +4... +8 градусов, а в Крыму +6... +10 градусов тепла.
В связи с понижением температуры воздуха на Западе, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях будет выпадать преимущественно мокрый снег. Наталья Диденко в фейсбуке предупредила, что в этих направлениях дорога может быть сложной.
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На Юге и Востоке прогнозируют дожди днем и ночью.
Синоптики предупреждают о сильном штормовом ветре – 7-12 метров в секунду.
В Киеве также изменение погоды. Пройдут дожди, в районе 19 часов дождь может перейти в мокрый снег. Наталья Диденко отметила, что ветер усилится, а температура будет невысокой 0...+2 градуса.
Прогноз погоды на среду, 29 января, в городах Украины:
Ужгород – 0...+2
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +6...+8
Николаев – +5...+7
Херсон – +7...+9
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – +1...+3
Суммы – +1...+3
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +4...+6
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3