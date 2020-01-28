Прогноз погоды на 29 января: снег, дождь и штормовой ветер накроют Украину

Погода в Украине в среду, 29 января, будет очень холодной и мокрой. Температура воздуха в Украине в течение дня ожидается в пределах 0...+4 градусов, на юге – +4... +8 градусов, а в Крыму +6... +10 градусов тепла.

В связи с понижением температуры воздуха на Западе, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях будет выпадать преимущественно мокрый снег. Наталья Диденко в фейсбуке предупредила, что в этих направлениях дорога может быть сложной. Обратите внимание: Последствия теплой зимы: в Украине зафиксировали редкое природное явление На Юге и Востоке прогнозируют дожди днем ​​и ночью. Синоптики предупреждают о сильном штормовом ветре – 7-12 метров в секунду. В Киеве также изменение погоды. Пройдут дожди, в районе 19 часов дождь может перейти в мокрый снег. Наталья Диденко отметила, что ветер усилится, а температура будет невысокой 0...+2 градуса. Прогноз погоды на среду, 29 января, в городах Украины: Ужгород – 0...+2 Львов – +1...+3 Ивано-Франковск – 0...+2 Тернополь – 0...+2 Черновцы – 0...+2 Хмельницкий – 0...+2 Луцк – 0...+2 Ровно – 0...+2 Житомир – +1...+3 Винница – +1...+3 Одесса – +6...+8 Николаев – +5...+7 Херсон – +7...+9 Симферополь – +7...+9 Кропивницкий – +1...+3 Черкассы – +1...+3 Чернигов – +1...+3 Суммы – +1...+3 Полтава – +1...+3 Днепр – +2...+4 Запорожье – +4...+6 Донецк – +2...+4 Луганск – +2...+4 Харьков – +2...+4 Киев – +1...+3

Прогноз погоды на 29 января от Укргидрометцентра