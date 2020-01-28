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      Прогноз погоди на 29 січня: сніг, дощ та штормовий вітер накриють Україну

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      Прогноз погоди на 29 січня / shutterstock.com

      Погода в Україні у середу, 29 січня, буде дуже холодною та мокрою. Температура повітря в Україні впродовж дня очікується в межах 0...+4 градусів, на Півдні – +4...+8 градусів, а у Криму +6...+10 градусів тепла.

      У зв`язку із зниженням температури повітря на Заході, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях випадатиме переважно мокрий сніг. Наталка Діденко у фейсбуці попередила, що у цих напрямках дорога може бути складною.

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      На Півдні та Сході прогнозують дощі вдень та вночі.

      Синоптики попереджають про сильний штормовий вітер – 7-12 метрів в секунду.

      У Києв також зміна погоди. Пройдуть дощі, в районі 19 години дощ може перейти у мокрий сніг. Наталка Діденко зазначила, що вітер посилиться, а температура буде невисокою 0...+2 градуси.

      Прогноз погоди на середу, 29 січня, у містах України:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – +1…+3

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +1…+3

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +1…+3

      погода в україні 29 січня прогноз
      Прогноз погоди на 29 січня від Укргідрометцентру

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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