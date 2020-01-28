Прогноз погоди на 29 січня: сніг, дощ та штормовий вітер накриють Україну
Погода в Україні у середу, 29 січня, буде дуже холодною та мокрою. Температура повітря в Україні впродовж дня очікується в межах 0...+4 градусів, на Півдні – +4...+8 градусів, а у Криму +6...+10 градусів тепла.
У зв`язку із зниженням температури повітря на Заході, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях випадатиме переважно мокрий сніг. Наталка Діденко у фейсбуці попередила, що у цих напрямках дорога може бути складною.
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На Півдні та Сході прогнозують дощі вдень та вночі.
Синоптики попереджають про сильний штормовий вітер – 7-12 метрів в секунду.
У Києв також зміна погоди. Пройдуть дощі, в районі 19 години дощ може перейти у мокрий сніг. Наталка Діденко зазначила, що вітер посилиться, а температура буде невисокою 0...+2 градуси.
Прогноз погоди на середу, 29 січня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – +1…+3
Вінниця – +1…+3
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – +1…+3
Чернігів – +1…+3
Суми – +1…+3
Полтава – +1…+3
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +1…+3