Прогноз погоди на 29 січня: сніг, дощ та штормовий вітер накриють Україну

Погода в Україні у середу, 29 січня, буде дуже холодною та мокрою. Температура повітря в Україні впродовж дня очікується в межах 0...+4 градусів, на Півдні – +4...+8 градусів, а у Криму +6...+10 градусів тепла.

У зв`язку із зниженням температури повітря на Заході, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях випадатиме переважно мокрий сніг. Наталка Діденко у фейсбуці попередила, що у цих напрямках дорога може бути складною.

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На Півдні та Сході прогнозують дощі вдень та вночі.

Синоптики попереджають про сильний штормовий вітер – 7-12 метрів в секунду.

У Києв також зміна погоди. Пройдуть дощі, в районі 19 години дощ може перейти у мокрий сніг. Наталка Діденко зазначила, що вітер посилиться, а температура буде невисокою 0...+2 градуси.

Прогноз погоди на середу, 29 січня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – +1…+3

Вінниця – +1…+3

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – +1…+3

Чернігів – +1…+3

Суми – +1…+3

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на 29 січня від Укргідрометцентру