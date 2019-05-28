Прогноз погоды на 29 мая: по всей Украине будет по-летнему тепло, на западе – дожди и грозы

Погода в Украине в среду, 29 мая, будет солнечной, сухой и теплой. Хотя в некоторых регионах можно будет увидеть на небе облака, однако дожди синоптики не прогнозируют. Но это не касается западных областей.

По словам синоптика Натальи Диденко, 29 мая на западе будут идти кратковременные дожди с грозами и местами возможны шквалы и град. Температура воздуха в этих регионах будет ниже, чем в остальных – +21 – +24 градуса.

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Что касается Киева, то среда в столице будет без осадков, а также сухой и жаркой. Синоптики здесь прогнозируют температуру на уровне +26 – +28 градусов.

Прогноз погоды на среду, 29 мая, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +19...+21

Ровно – +20...+22

Житомир – +24...+26

Винница – +26...+28

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Суммы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +27...+29

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +25...+27

В Украинском гидрометцентре также говорят об облачной погоде и дождях с грозами в западной части Украины. Кроме того, специалисты ожидают здесь местами значительные дожди, которые иногда будут переходить в град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха, по их словам, на западе составит 18-23 градуса выше нуля.

На остальной же территории синоптики осадков не прогнозируют, зато здесь будет наблюдаться переменная облачность. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура составит +24 – +29 градусов, а в южных и восточных областях столбики термометров поднимутся до +30 – +32 градусов.