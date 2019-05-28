Прогноз погоди на 29 травня: по всій Україні буде по-літньому тепло, на заході – дощі та грози

Погода в Україні у середу, 29 травня, буде сонячною, сухою та теплою. Хоча у деяких регіонах можна буде побачити на небі хмари, однак дощі синоптики не прогнозують. Але це не стосується західних областей.

За словами синоптика Наталки Діденко, 29 травня на заході йтимуть короткочасні дощі з грозами та подекуди є можливими шквали та град. Температура повітря у цих регіонах буде нижчою, аніж у решті – +21 – +24 градуси.

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Щодо Києва, то середа у столиці буде без опадів, а також сухою та спекотною. Синоптики тут прогнозують температуру на рівні +26 – +28 градусів.

Прогноз погоди на середу, 29 травня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +19…+21

Рівне – +20…+22

Житомир – +24…+26

Вінниця – +26…+28

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +25…+27

Суми – +26…+28

Полтава – +26…+28

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +29…+31

Київ – +25…+27

В Українському гідрометцентрі також говорять про хмарну погоду та дощі з грозами у західній частині Україні. Крім того, фахівці очікують тут місцями значні дощі, які подекуди переходитимуть у град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря, за їхніми словами, на заході становитиме 18-23 градуси вище нуля.

На решті ж території синоптики опади не прогнозують, натомість тут спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер дутиме у південно-східному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура становитиме +24 – +29 градусів, а у південних і східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +30 – +32 градусів.