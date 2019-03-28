Прогноз погоды на 29 марта: в Украину медленно возвращается весеннее тепло и солнце
Погода в Украине в пятницу, 29 марта, будет теплой и сухой. Так, в конце недели поднимутся и температурные отметки, и прекратятся осадки.
В частности, потепление начнет свое возвращение из западных регионов. Там 29 марта будет теплее. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Днем 29 марта в Украине начнется потепление, которое начнется с Запада, там ожидается +9...+13 градусов, на остальной территории – +5...+9 градусов, в Одесской области до +9...+11 градусов,
– говорит эксперт.
Осадков в Украине 29 марта не предвидится. По словам синоптика, антициклон Irmelin "вытолкает" все дожди и снега на окраине континента.
В Киеве пятница будет сухой и умеренно теплой, днем +7...+9 градусов.
Кроме того, Диденко предупреждает: водителям следует быть осмотрительными, поскольку на дорогах возможен гололед.
Ветер 29 марта будет западным, 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды на пятницу, 29 марта, в городах Украины:
Ужгород – +11…+13
Львов – +10…+12
Ивано-Франковск – +9…+11
Тернополь – +10…+12
Черновцы – +9…+11
Хмельницкий – +9…+11
Луцк – +10…+12
Ровно – +10…+12
Житомир – +9…+11
Винница – +8…+10
Одесса – +9…+11
Николаев – +9…+11
Херсон – +8…+10
Симферополь – +8…+10
Кропивницкий – +8…+10
Черкассы – +7…+9
Чернигов – +8…+10
Сумы – +7…+9
Полтава – +7…+9
Днепр – +8…+10
Запорожье – +8…+10
Донецк – +7…+9
Луганск – +6…+8
Харьков – +6…+8
Киев – +9…+11
Прогноз погоды в Украине на 29 марта от Укргидрометцентра