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      Прогноз погоды на 29 марта: в Украину медленно возвращается весеннее тепло и солнце

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      Погода 29 марта 2019 Украина - синоптик обещает весеннее солнце
      Прогноз погоды на 29 марта / фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 29 марта, будет теплой и сухой. Так, в конце недели поднимутся и температурные отметки, и прекратятся осадки.

      В частности, потепление начнет свое возвращение из западных регионов. Там 29 марта будет теплее. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Днем 29 марта в Украине начнется потепление, которое начнется с Запада, там ожидается +9...+13 градусов, на остальной территории – +5...+9 градусов, в Одесской области до +9...+11 градусов,
      – говорит эксперт.

      Осадков в Украине 29 марта не предвидится. По словам синоптика, антициклон Irmelin "вытолкает" все дожди и снега на окраине континента.

      В Киеве пятница будет сухой и умеренно теплой, днем ​​+7...+9 градусов.

      Кроме того, Диденко предупреждает: водителям следует быть осмотрительными, поскольку на дорогах возможен гололед.

      Ветер 29 марта будет западным, 5 – 10 метров в секунду.

      Прогноз погоды на пятницу, 29 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +11…+13

      Львов – +10…+12

      Ивано-Франковск – +9…+11

      Тернополь – +10…+12

      Черновцы – +9…+11

      Хмельницкий – +9…+11

      Луцк – +10…+12

      Ровно – +10…+12

      Житомир – +9…+11

      Винница – +8…+10

      Одесса – +9…+11

      Николаев – +9…+11

      Херсон – +8…+10

      Симферополь – +8…+10

      Кропивницкий – +8…+10

      Черкассы – +7…+9

      Чернигов – +8…+10

      Сумы – +7…+9

      Полтава – +7…+9

      Днепр – +8…+10

      Запорожье – +8…+10

      Донецк – +7…+9

      Луганск – +6…+8

      Харьков – +6…+8

      Киев – +9…+11

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      Прогноз погоды в Украине на 29 марта от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
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