Прогноз погоды на 29 марта: в Украину медленно возвращается весеннее тепло и солнце

Погода в Украине в пятницу, 29 марта, будет теплой и сухой. Так, в конце недели поднимутся и температурные отметки, и прекратятся осадки.

В частности, потепление начнет свое возвращение из западных регионов. Там 29 марта будет теплее. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Днем 29 марта в Украине начнется потепление, которое начнется с Запада, там ожидается +9...+13 градусов, на остальной территории – +5...+9 градусов, в Одесской области до +9...+11 градусов,

– говорит эксперт.

Осадков в Украине 29 марта не предвидится. По словам синоптика, антициклон Irmelin "вытолкает" все дожди и снега на окраине континента.

В Киеве пятница будет сухой и умеренно теплой, днем ​​+7...+9 градусов.

Кроме того, Диденко предупреждает: водителям следует быть осмотрительными, поскольку на дорогах возможен гололед.

Ветер 29 марта будет западным, 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды на пятницу, 29 марта, в городах Украины:

Ужгород – +11…+13

Львов – +10…+12

Ивано-Франковск – +9…+11

Тернополь – +10…+12

Черновцы – +9…+11

Хмельницкий – +9…+11

Луцк – +10…+12

Ровно – +10…+12

Житомир – +9…+11

Винница – +8…+10

Одесса – +9…+11

Николаев – +9…+11

Херсон – +8…+10

Симферополь – +8…+10

Кропивницкий – +8…+10

Черкассы – +7…+9

Чернигов – +8…+10

Сумы – +7…+9

Полтава – +7…+9

Днепр – +8…+10

Запорожье – +8…+10

Донецк – +7…+9

Луганск – +6…+8

Харьков – +6…+8

Киев – +9…+11



Прогноз погоды в Украине на 29 марта от Укргидрометцентра