Прогноз погоди на 29 березня: в Україну повільно повертається весняне тепло і сонце

Погода в Україні у п'ятницю, 29 березня, буде теплою та сухою. Так, наприкінці тижня піднімуться і температурні позначки, і припиняться опади.

Зокрема, потепління розпочне своє повернення із західних регіонів. Там 29 березня буде найтепліше. Про це повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

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Вдень 29 березня в Україні почнеться потепління, яке розпочнеться із Заходу, там очікується +9...+13 градусів, на решті території – +5...+9 градусів, на Одещині до +9...+11 градусів,

– каже експерт.

Опадів в Україні 29 березня не передбачається. За словами синоптика, антициклон Irmelin "виштовхає" усі дощі та сніги на околиці континенту.

У Києві п'ятниця буде сухою та помірно теплою, вдень +7...+9 градусів.

Окрім того, Діденко попереджає: водіям слід бути обачними, оскільки на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер 29 березня буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди на п'ятницю, 29 березня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +9…+11

Вінниця – +8…+10

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +8…+10

Суми – +7…+9

Полтава – +7…+9

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +6…+8

Харків – +6…+8

Київ – +9…+11



Прогноз погоди в Україні на 29 березня від Укргідрометцентру