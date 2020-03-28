Прогноз погоды на 29 марта: в Украине будет солнечно и тепло
Погода в Украине в воскресенье, 29 марта, будет теплой и в течение дня не будет опускаться ниже отметки в +13 градусов. Кроме того, почти на всей территории нашей страны весеннее солнце будет сопровождаться разве что легкой облачностью.
Погода в Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в АР Крым будет несколько отличаться – вместо солнца там будут дожди. Впрочем там тоже будет тепло.
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Интересно, что почти во всех регионах температура воздуха будет практически одинаковой и лишь слегка будет колебаться между отметками +13 и +18 градусов. Не побеспокоит даже ветер, который будет появляться только легкими весенними вздохами.
Между тем ночи до сих пор остаются холодными. На Западе Украины 0...+4 градуса, в Центре и на Востоке +2.+5, а теплее всего будет на Юге – +3...+7.
В Киеве, как и в остальных регионах Украины, будет тепло и солнечно. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +14...+16 градусов, а солнце постоянно будет выглядывать из-за легких тучек.
Прогноз погоды на воскресенье, 29 марта, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +14...+16
Ровно – +15...+17
Житомир – +15...+17
Винница – +15...+17
Одесса – +14...+16
Николаев – +16...+18
Херсон – +14...+16
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +15...+17
Сумы – +14...+16
Полтава – +14...+16
Днепр – +15...+17
Запорожье – +15...+17
Донецк – +13...+15
Луганск – +14...+16
Харьков – +14...+16
Киев – +14...+16
Прогноз погоды на воскресенье, 29 марта, от Укргидрометцентра