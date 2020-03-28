Прогноз погоды на 29 марта: в Украине будет солнечно и тепло

Погода в Украине в воскресенье, 29 марта, будет теплой и в течение дня не будет опускаться ниже отметки в +13 градусов. Кроме того, почти на всей территории нашей страны весеннее солнце будет сопровождаться разве что легкой облачностью.

Погода в Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в АР Крым будет несколько отличаться – вместо солнца там будут дожди. Впрочем там тоже будет тепло.

Стоит знать Сможет ли теплая погода остановить распространение коронавируса

Интересно, что почти во всех регионах температура воздуха будет практически одинаковой и лишь слегка будет колебаться между отметками +13 и +18 градусов. Не побеспокоит даже ветер, который будет появляться только легкими весенними вздохами.

Между тем ночи до сих пор остаются холодными. На Западе Украины 0...+4 градуса, в Центре и на Востоке +2.+5, а теплее всего будет на Юге – +3...+7.

В Киеве, как и в остальных регионах Украины, будет тепло и солнечно. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +14...+16 градусов, а солнце постоянно будет выглядывать из-за легких тучек.

Прогноз погоды на воскресенье, 29 марта, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +14...+16

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +15...+17

Одесса – +14...+16

Николаев – +16...+18

Херсон – +14...+16

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +13...+15

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16

Киев – +14...+16



Прогноз погоды на воскресенье, 29 марта, от Укргидрометцентра