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      Прогноз погоды на 29 марта: в Украине будет солнечно и тепло

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      Погода в Украине в воскресенье, 29 марта, будет теплой и в течение дня не будет опускаться ниже отметки в +13 градусов. Кроме того, почти на всей территории нашей страны весеннее солнце будет сопровождаться разве что легкой облачностью.

      Погода в Тернопольской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в АР Крым будет несколько отличаться – вместо солнца там будут дожди. Впрочем там тоже будет тепло.

      Стоит знать Сможет ли теплая погода остановить распространение коронавируса

      Интересно, что почти во всех регионах температура воздуха будет практически одинаковой и лишь слегка будет колебаться между отметками +13 и +18 градусов. Не побеспокоит даже ветер, который будет появляться только легкими весенними вздохами.

      Между тем ночи до сих пор остаются холодными. На Западе Украины 0...+4 градуса, в Центре и на Востоке +2.+5, а теплее всего будет на Юге – +3...+7.

      В Киеве, как и в остальных регионах Украины, будет тепло и солнечно. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +14...+16 градусов, а солнце постоянно будет выглядывать из-за легких тучек.

      Прогноз погоды на воскресенье, 29 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +14...+16

      Ивано-Франковск – +15...+17

      Тернополь – +15...+17

      Черновцы – +14...+16

      Хмельницкий – +15...+17

      Луцк – +14...+16

      Ровно – +15...+17

      Житомир – +15...+17

      Винница – +15...+17

      Одесса – +14...+16

      Николаев – +16...+18

      Херсон – +14...+16

      Симферополь – +13...+15

      Кропивницкий – +15...+17

      Черкассы – +14...+16

      Чернигов – +15...+17

      Сумы – +14...+16

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +15...+17

      Запорожье – +15...+17

      Донецк – +13...+15

      Луганск – +14...+16

      Харьков – +14...+16

      Киев – +14...+16


      Прогноз погоды на воскресенье, 29 марта, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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