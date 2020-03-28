Прогноз погоди на 29 березня: в Україні буде сонячно і тепло
Погода в Україні у неділю, 29 березня, буде теплою і протягом дня не опускатиметься нижче за позначку в +13 градусів. Крім того, на майже усій території нашої країни весняне сонце супроводжуватиметься хіба що легкою хмарністю.
Погода у Тернопільській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях, а також в АР Крим дещо відрізнятиметься – замість сонця там будуть дощі. Втім там також буде тепло.
Варто знати Чи зможе тепла погода зупинити поширення коронавірусу
Цікаво, що майже в усіх регіонах температура повітря буде практично однаковою і лише трішки коливатиметься між позначками +13 і +18 градусів. Не турбуватиме навіть вітер, який з'являтиметься хіба що легкими весняними подихами.
Натомість ночі досі залишаються холодними. На Заході України 0+4 градуси, у Центрі і на Сході +2+5, а найтепліше буде на Півдні – +3+7.
У Києві, як і в решті регіонів України, буде тепло і сонячно. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +14+16 градусів, а сонце постійно виглядами з-поза легких хмаринок.
Прогноз погоди на неділю, 29 березня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +14…+16
Рівне – +15…+17
Житомир – +15…+17
Вінниця – +15…+17
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +15…+17
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +14…+16
Харків – +14…+16
Київ – +14…+16