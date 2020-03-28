Прогноз погоди на 29 березня: в Україні буде сонячно і тепло

Погода в Україні у неділю, 29 березня, буде теплою і протягом дня не опускатиметься нижче за позначку в +13 градусів. Крім того, на майже усій території нашої країни весняне сонце супроводжуватиметься хіба що легкою хмарністю.

Погода у Тернопільській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях, а також в АР Крим дещо відрізнятиметься – замість сонця там будуть дощі. Втім там також буде тепло.

Варто знати Чи зможе тепла погода зупинити поширення коронавірусу

Цікаво, що майже в усіх регіонах температура повітря буде практично однаковою і лише трішки коливатиметься між позначками +13 і +18 градусів. Не турбуватиме навіть вітер, який з'являтиметься хіба що легкими весняними подихами.

Натомість ночі досі залишаються холодними. На Заході України 0+4 градуси, у Центрі і на Сході +2+5, а найтепліше буде на Півдні – +3+7.

У Києві, як і в решті регіонів України, буде тепло і сонячно. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +14+16 градусів, а сонце постійно виглядами з-поза легких хмаринок.

Прогноз погоди на неділю, 29 березня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +15…+17

Луцьк – +14…+16

Рівне – +15…+17

Житомир – +15…+17

Вінниця – +15…+17

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +15…+17

Суми – +14…+16

Полтава – +14…+16

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +15…+17

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на неділю, 29 березня, від Укргідрометцентру