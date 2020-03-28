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      Прогноз погоди на 29 березня: в Україні буде сонячно і тепло

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      Прогноз погоди на 29 березня / Pinterest

      Погода в Україні у неділю, 29 березня, буде теплою і протягом дня не опускатиметься нижче за позначку в +13 градусів. Крім того, на майже усій території нашої країни весняне сонце супроводжуватиметься хіба що легкою хмарністю.

      Погода у Тернопільській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях, а також в АР Крим дещо відрізнятиметься – замість сонця там будуть дощі. Втім там також буде тепло.

      Варто знати Чи зможе тепла погода зупинити поширення коронавірусу

      Цікаво, що майже в усіх регіонах температура повітря буде практично однаковою і лише трішки коливатиметься між позначками +13 і +18 градусів. Не турбуватиме навіть вітер, який з'являтиметься хіба що легкими весняними подихами.

      Натомість ночі досі залишаються холодними. На Заході України 0+4 градуси, у Центрі і на Сході +2+5, а найтепліше буде на Півдні – +3+7.

      У Києві, як і в решті регіонів України, буде тепло і сонячно. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +14+16 градусів, а сонце постійно виглядами з-поза легких хмаринок.

      Прогноз погоди на неділю, 29 березня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +14…+16

      Івано-Франківськ – +15…+17

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +14…+16

      Хмельницький – +15…+17

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +15…+17

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +15…+17

      Суми – +14…+16

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +15...+17

      Запоріжжя – +15…+17

      Донецьк – +13…+15

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +14…+16

      Київ – +14…+16


      Прогноз погоди на неділю, 29 березня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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