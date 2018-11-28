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      Прогноз погоды на 29 ноября: в Украине будет холодно, в горах – снеголавинная опасность

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      Прогноз погоды в Украине на 29 ноября
      Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 29 ноября, будет в дальнейшем морозной. При этом осадков не ожидается ни в одном регионе, кроме Крыма, где ожидается мокрый снег.

      Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

      Холодной погода будет в западных областях Украины, где столбики термометров упадут до -2-6 градусов. Исключением станет лишь Закарпатская область, где дневная температура воздуха составит 0+2 градуса. При этом ни в одной области не будет идти снег и не будут лить дожди.

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      Стоит отметить, что 29 ноября в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

      В центральной части Украины и на севере прогноз погоды тоже не предвещает никаких осадков. Там будет ясно, а средняя температура воздуха день составит -3-5 градусов.

      На востоке Украины плюсовая температура в четверг ожидается только в Запорожье – 0+2 градуса. В остальных областях прогнозируется температура -2-5 градусов. При этом в этих регионах не будет снега и дождей.

      Что касается юга Украины, то там погода будет традиционно несколько теплее, чем в других регионах. Дневная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов. Осадков не будет нигде, кроме Крыма, где прогнозируют мокрый снег.

      Прогноз погоды на четверг, 29 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – 0...+2

      Львов – -2...-4

      Ивано-Франковск – -4...-6

      Тернополь – -2...-4

      Черновцы – -4...-6

      Хмельницкий – -3...-5

      Луцк – -2...-4

      Ровно – -2...-4

      Житомир – -2...-4

      Винница – -3...-5

      Одесса – -1...+1

      Николаев – -1...+1

      Херсон – 0...+2

      Симферополь – 0...+2

      Кропивницкий – -2...-4

      Черкассы – -3...-5

      Чернигов – -3...-5

      Сумы – -3...-5

      Полтава – -3...-5

      Днепр – -2...-4

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – 0...-2

      Луганск – -2...-4

      Харьков – -3...-5

      Киев – -3...-5

      Погода Україна четвер 29 листопада

      Прогноз погоды Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Снег в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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