Прогноз погоды на 29 ноября: в Украине будет холодно, в горах – снеголавинная опасность
Погода в Украине в четверг, 29 ноября, будет в дальнейшем морозной. При этом осадков не ожидается ни в одном регионе, кроме Крыма, где ожидается мокрый снег.
Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
Холодной погода будет в западных областях Украины, где столбики термометров упадут до -2-6 градусов. Исключением станет лишь Закарпатская область, где дневная температура воздуха составит 0+2 градуса. При этом ни в одной области не будет идти снег и не будут лить дожди.
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Стоит отметить, что 29 ноября в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).
В центральной части Украины и на севере прогноз погоды тоже не предвещает никаких осадков. Там будет ясно, а средняя температура воздуха день составит -3-5 градусов.
На востоке Украины плюсовая температура в четверг ожидается только в Запорожье – 0+2 градуса. В остальных областях прогнозируется температура -2-5 градусов. При этом в этих регионах не будет снега и дождей.
Что касается юга Украины, то там погода будет традиционно несколько теплее, чем в других регионах. Дневная температура воздуха составит от -1 до +2 градусов. Осадков не будет нигде, кроме Крыма, где прогнозируют мокрый снег.
Прогноз погоды на четверг, 29 ноября, в городах Украины:
Ужгород – 0...+2
Львов – -2...-4
Ивано-Франковск – -4...-6
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -4...-6
Хмельницкий – -3...-5
Луцк – -2...-4
Ровно – -2...-4
Житомир – -2...-4
Винница – -3...-5
Одесса – -1...+1
Николаев – -1...+1
Херсон – 0...+2
Симферополь – 0...+2
Кропивницкий – -2...-4
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -3...-5
Сумы – -3...-5
Полтава – -3...-5
Днепр – -2...-4
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...-2
Луганск – -2...-4
Харьков – -3...-5
Киев – -3...-5
Прогноз погоды Укргидрометцентра