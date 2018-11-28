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      Прогноз погоди на 29 листопада: в Україні буде морозяно, у горах – сніголавинна небезпека

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      Прогноз погоди в Україні на 29 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 29 листопада, буде надалі морозяною. При цьому опадів не очікується в жодному регіоні, окрім Криму, де очікується мокрий сніг.

      Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

      Найхолоднішою погода буде у західних областях України, де стовпчики термометрів впадуть до -2-6 градусів. Виключенням стане лише Закарпатська область, де денна температура повітря становитиме 0+2 градуси. При цьому в жодній області не сніжитиме і не литимуть дощі.

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      Варто наголосити, що 29 листопада у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).

      У центральній частині України та на півночі прогноз погоди теж не віщує жодних опадів. Там буде хмарно з проясненнями, а середня температура повітря день становитиме -3-5 градусів.

      На сході України плюсова температура в четвер очікується тільки на Запоріжжі – 0+2 градуси. У решті областей прогнозується температура -2-5 градусів. При цьому в цих регіонах не буде снігу та дощів.

      Щодо півдня України, то там погода буде традиційно дещо теплішою, ніж у решті регіонів. Денна температура повітря становитиме від -1 до +2 градусів. Опадів не буде ніде, окрім Криму, де прогнозують мокрий сніг.

      Прогноз погоди на четвер, 29 листопада, у містах України:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – -2…-4

      Івано-Франківськ – -4…-6

      Тернопіль – -2…-4

      Чернівці – -4…-6

      Хмельницький – -3…-5

      Луцьк – -2…-4

      Рівне – -2…-4

      Житомир – -2…-4

      Вінниця – -3…-5

      Одеса – -1…+1

      Миколаїв – -1…+1

      Херсон – 0…+2

      Сімферополь – 0…+2

      Кропивницький – -2…-4

      Черкаси – -3…-5

      Чернігів – -3…-5

      Суми – -3…-5

      Полтава – -3…-5

      Дніпро – -2…-4

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…-2

      Луганськ – -2…-4

      Харків – -3…-5

      Київ – -3...-5

      Погода Україна четвер 29 листопада
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Негода в Україні Сніг в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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