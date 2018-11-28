Прогноз погоди на 29 листопада: в Україні буде морозяно, у горах – сніголавинна небезпека
Погода в Україні у четвер, 29 листопада, буде надалі морозяною. При цьому опадів не очікується в жодному регіоні, окрім Криму, де очікується мокрий сніг.
Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.
Найхолоднішою погода буде у західних областях України, де стовпчики термометрів впадуть до -2-6 градусів. Виключенням стане лише Закарпатська область, де денна температура повітря становитиме 0+2 градуси. При цьому в жодній області не сніжитиме і не литимуть дощі.
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Варто наголосити, що 29 листопада у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).
У центральній частині України та на півночі прогноз погоди теж не віщує жодних опадів. Там буде хмарно з проясненнями, а середня температура повітря день становитиме -3-5 градусів.
На сході України плюсова температура в четвер очікується тільки на Запоріжжі – 0+2 градуси. У решті областей прогнозується температура -2-5 градусів. При цьому в цих регіонах не буде снігу та дощів.
Щодо півдня України, то там погода буде традиційно дещо теплішою, ніж у решті регіонів. Денна температура повітря становитиме від -1 до +2 градусів. Опадів не буде ніде, окрім Криму, де прогнозують мокрий сніг.
Прогноз погоди на четвер, 29 листопада, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -4…-6
Тернопіль – -2…-4
Чернівці – -4…-6
Хмельницький – -3…-5
Луцьк – -2…-4
Рівне – -2…-4
Житомир – -2…-4
Вінниця – -3…-5
Одеса – -1…+1
Миколаїв – -1…+1
Херсон – 0…+2
Сімферополь – 0…+2
Кропивницький – -2…-4
Черкаси – -3…-5
Чернігів – -3…-5
Суми – -3…-5
Полтава – -3…-5
Дніпро – -2…-4
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…-2
Луганськ – -2…-4
Харків – -3…-5
Київ – -3...-5