Погода в Україні у четвер, 29 листопада, буде надалі морозяною. При цьому опадів не очікується в жодному регіоні, окрім Криму, де очікується мокрий сніг.

Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

Найхолоднішою погода буде у західних областях України, де стовпчики термометрів впадуть до -2-6 градусів. Виключенням стане лише Закарпатська область, де денна температура повітря становитиме 0+2 градуси. При цьому в жодній області не сніжитиме і не литимуть дощі.

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Варто наголосити, що 29 листопада у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).

У центральній частині України та на півночі прогноз погоди теж не віщує жодних опадів. Там буде хмарно з проясненнями, а середня температура повітря день становитиме -3-5 градусів.

На сході України плюсова температура в четвер очікується тільки на Запоріжжі – 0+2 градуси. У решті областей прогнозується температура -2-5 градусів. При цьому в цих регіонах не буде снігу та дощів.

Щодо півдня України, то там погода буде традиційно дещо теплішою, ніж у решті регіонів. Денна температура повітря становитиме від -1 до +2 градусів. Опадів не буде ніде, окрім Криму, де прогнозують мокрий сніг.

Прогноз погоди на четвер, 29 листопада, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – -2…-4

Івано-Франківськ – -4…-6

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -4…-6

Хмельницький – -3…-5

Луцьк – -2…-4

Рівне – -2…-4

Житомир – -2…-4

Вінниця – -3…-5

Одеса – -1…+1

Миколаїв – -1…+1

Херсон – 0…+2

Сімферополь – 0…+2

Кропивницький – -2…-4

Черкаси – -3…-5

Чернігів – -3…-5

Суми – -3…-5

Полтава – -3…-5

Дніпро – -2…-4

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…-2

Луганськ – -2…-4

Харків – -3…-5

Київ – -3...-5



Прогноз погоди від Укргідрометцентру