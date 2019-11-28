Прогноз погоды на 29 ноября: конец осени будет с дождями

Погода в Украине в пятницу, 29 ноября, будет достаточно теплой, как на последние дни последнего месяца осени. Однако жителям большинства областей Украины лучше взять с собой зонтики.

Осадки принесет атмосферный фронт, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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Максимальная температура воздуха составит +4 +8 градусов, на юге и западе +7 +12 градусов.

Дожди в пятницу будут идти более интенсивно ближайшей ночью в западных областях, днем они будут передвигаться на восток,

– пишет она.

В Киеве в пятницу, 29 ноября, погода будет влажной, ожидается дождь, возьмите зонты. Температура воздуха в течение дня достигнет +4 +5 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 29 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +9…+11

Львов – +9…+11

Ивано-Франковск – +9…+11

Тернополь – +7…+9

Черновцы – +7…+9

Хмельницкий – +5…+7

Луцк – +6…+8

Ровно – +6…+8

Житомир – +5…+7

Винница – +5…+7

Одесса – +9…+11

Николаев – +9…+11

Херсон – +9…+11

Симферополь – +12…+14

Кропивницкий – +6…+8

Черкассы – +5…+7

Чернигов – +4…+6

Сумы – +4…+6

Полтава – +6…+8

Днепр – +5…+7

Запорожье – +7…+9

Донецк – +5…+7

Луганск – +3…+5

Харьков – +4…+6

Киев – +3…+5



Погода в Украине на 29 ноября от Укргидрометцентра