Прогноз погоды на 29 ноября: конец осени будет с дождями
Погода в Украине в пятницу, 29 ноября, будет достаточно теплой, как на последние дни последнего месяца осени. Однако жителям большинства областей Украины лучше взять с собой зонтики.
Осадки принесет атмосферный фронт, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Максимальная температура воздуха составит +4 +8 градусов, на юге и западе +7 +12 градусов.
Дожди в пятницу будут идти более интенсивно ближайшей ночью в западных областях, днем они будут передвигаться на восток,
– пишет она.
В Киеве в пятницу, 29 ноября, погода будет влажной, ожидается дождь, возьмите зонты. Температура воздуха в течение дня достигнет +4 +5 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 29 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +9…+11
Львов – +9…+11
Ивано-Франковск – +9…+11
Тернополь – +7…+9
Черновцы – +7…+9
Хмельницкий – +5…+7
Луцк – +6…+8
Ровно – +6…+8
Житомир – +5…+7
Винница – +5…+7
Одесса – +9…+11
Николаев – +9…+11
Херсон – +9…+11
Симферополь – +12…+14
Кропивницкий – +6…+8
Черкассы – +5…+7
Чернигов – +4…+6
Сумы – +4…+6
Полтава – +6…+8
Днепр – +5…+7
Запорожье – +7…+9
Донецк – +5…+7
Луганск – +3…+5
Харьков – +4…+6
Киев – +3…+5
Погода в Украине на 29 ноября от Укргидрометцентра