15:27
28 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Детская мечта Путина. Кадыров пробрался в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:51, 27 ноября
      Вести.UA: Кремль перепутал Зеленского. Подарки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:11, 27 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Прогноз погоды на 29 ноября: конец осени будет с дождями

      70 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 29 ноября / unsplash

      Погода в Украине в пятницу, 29 ноября, будет достаточно теплой, как на последние дни последнего месяца осени. Однако жителям большинства областей Украины лучше взять с собой зонтики.

      Осадки принесет атмосферный фронт, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

      Интересно: Когда начнется настоящая зима: мнение синоптика

      Максимальная температура воздуха составит +4 +8 градусов, на юге и западе +7 +12 градусов.

      Дожди в пятницу будут идти более интенсивно ближайшей ночью в западных областях, днем они будут передвигаться на восток,
      – пишет она.

      В Киеве в пятницу, 29 ноября, погода будет влажной, ожидается дождь, возьмите зонты. Температура воздуха в течение дня достигнет +4 +5 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 29 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +9…+11

      Львов – +9…+11

      Ивано-Франковск – +9…+11

      Тернополь – +7…+9

      Черновцы – +7…+9

      Хмельницкий – +5…+7

      Луцк – +6…+8

      Ровно – +6…+8

      Житомир – +5…+7

      Винница – +5…+7

      Одесса – +9…+11

      Николаев – +9…+11

      Херсон – +9…+11

      Симферополь – +12…+14

      Кропивницкий – +6…+8

      Черкассы – +5…+7

      Чернигов – +4…+6

      Сумы – +4…+6

      Полтава – +6…+8

      Днепр – +5…+7

      Запорожье – +7…+9

      Донецк – +5…+7

      Луганск – +3…+5

      Харьков – +4…+6

      Киев – +3…+5

      Прогноз погоди в Україні
      Погода в Украине на 29 ноября от Укргидрометцентра

      Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
      сегодня
      43758
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обыск у Маруси Зверобой: биография известного волонтера
      сегодня , 15:01 Обыск у Маруси Зверобой: биография известного волонтера
      Северин Трач 272
      Три искушения джедая Зеленского
      сегодня , 15:00 Три искушения джедая Зеленского
      Сергій Фурса 32
      Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      27 ноября , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      144
      "Укрбуд" шатается, люди ропщут, а правительство разводит руками
      сегодня , 14:54 "Укрбуд" шатается, люди ропщут, а правительство разводит руками
      47
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 12:30 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 3228
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук