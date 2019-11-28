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      Прогноз погоди на 29 листопада: кінець осені буде з дощами

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      Прогноз погоди на 29 листопада / unsplash

      Погода в Україні у п’ятницю, 29 листопада, буде достатньо теплою, як на останній дні останнього місяця осені. Однак жителям більшості областей України краще взяти з собою парасольки.

      Опади принесе атмосферний фронт, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

      Цікаво: Коли почнеться справжня зима: думка синоптика

      Максимальна температура повітря становитиме +4+8 градусів, на Півдні та Заході +7+12 градусів.

      Дощі у п`ятницю йтимуть більш інтенсивно найближчої ночі в західних областях, вдень вони пересуватимуться східніше,
      – пише вона.

      У Києві в п’ятницю, 29 листопада, погода буде вологою, очікується дощ, візьміть парасолі. Температура повітря протягом дня досягне +4+5 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 29 листопада, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +7…+9

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +4…+6

      Суми – +4…+6

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +5…+7

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +5…+7

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +4…+6

      Київ – +3…+5

      Прогноз погоди в Україні
      Погода в Україні на 29 листопада від Укргідрометцентру 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
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