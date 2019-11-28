Прогноз погоди на 29 листопада: кінець осені буде з дощами
Погода в Україні у п’ятницю, 29 листопада, буде достатньо теплою, як на останній дні останнього місяця осені. Однак жителям більшості областей України краще взяти з собою парасольки.
Опади принесе атмосферний фронт, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Максимальна температура повітря становитиме +4+8 градусів, на Півдні та Заході +7+12 градусів.
Дощі у п`ятницю йтимуть більш інтенсивно найближчої ночі в західних областях, вдень вони пересуватимуться східніше,
– пише вона.
У Києві в п’ятницю, 29 листопада, погода буде вологою, очікується дощ, візьміть парасолі. Температура повітря протягом дня досягне +4+5 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 29 листопада, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +7…+9
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +4…+6
Суми – +4…+6
Полтава – +6…+8
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +3…+5
Харків – +4…+6
Київ – +3…+5
Погода в Україні на 29 листопада від Укргідрометцентру