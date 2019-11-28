Прогноз погоди на 29 листопада: кінець осені буде з дощами

Погода в Україні у п’ятницю, 29 листопада, буде достатньо теплою, як на останній дні останнього місяця осені. Однак жителям більшості областей України краще взяти з собою парасольки.

Опади принесе атмосферний фронт, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці. Цікаво: Коли почнеться справжня зима: думка синоптика Максимальна температура повітря становитиме +4+8 градусів, на Півдні та Заході +7+12 градусів. Дощі у п`ятницю йтимуть більш інтенсивно найближчої ночі в західних областях, вдень вони пересуватимуться східніше,

– пише вона. У Києві в п’ятницю, 29 листопада, погода буде вологою, очікується дощ, візьміть парасолі. Температура повітря протягом дня досягне +4+5 градусів. Прогноз погоди на п'ятницю, 29 листопада, у містах України: Ужгород – +9…+11 Львів – +9…+11 Івано-Франківськ – +9…+11 Тернопіль – +7…+9 Чернівці – +7…+9 Хмельницький – +5…+7 Луцьк – +6…+8 Рівне – +6…+8 Житомир – +5…+7 Вінниця – +5…+7 Одеса – +9…+11 Миколаїв – +9…+11 Херсон – +9…+11 Сімферополь – +12…+14 Кропивницький – +6…+8 Черкаси – +5…+7 Чернігів – +4…+6 Суми – +4…+6 Полтава – +6…+8 Дніпро – +5…+7 Запоріжжя – +7…+9 Донецьк – +5…+7 Луганськ – +3…+5 Харків – +4…+6 Київ – +3…+5

Погода в Україні на 29 листопада від Укргідрометцентру