Прогноз погоды на 29 октября: наступает холод с туманами и дождями

Погода в Украине во вторник, 29 октября, будет по-настоящему холодной и влажной. Столбики термометра опустятся еще ниже, предупреждая о скором приходе третьего месяца осени.

В Украину пришел холодный атмосферный фронт, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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Влажная погода будет преобладать повсеместно – местами с туманами и осадками. Небольшие дожди пройдут на Западе, Севере, иногда в центре и возможны в Донецкой области. На остальной территории – без существенных осадков.

Завтра в течение дня ожидается +7 +13 градусов, на юго-востоке +12 +15, в Крыму до +17 градусов,

– пишет Диденко.

Ночью и утром местами туманы. В Киеве во вторник, 29 октября, долгих дождей не обещают – разве что кратковременные. Температура воздуха в течение дня не превысит +10 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 28 октября, в городах Украины:

Ужгород – +0...+10

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +8...+10

Винница – +7...+9

Одесса – +12...+14

Николаев – +12...+14

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +7...+9

Сумы – +7...+9

Полтава – +7...+9

Днепр – +9...+11

Запорожье – +13...+15

Донецк – +12...+14

Луганск – +13...+15

Харьков – +11...+13

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на 29 октября от Укргидрометцентра