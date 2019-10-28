Прогноз погоды на 29 октября: наступает холод с туманами и дождями
Погода в Украине во вторник, 29 октября, будет по-настоящему холодной и влажной. Столбики термометра опустятся еще ниже, предупреждая о скором приходе третьего месяца осени.
В Украину пришел холодный атмосферный фронт, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Влажная погода будет преобладать повсеместно – местами с туманами и осадками. Небольшие дожди пройдут на Западе, Севере, иногда в центре и возможны в Донецкой области. На остальной территории – без существенных осадков.
Завтра в течение дня ожидается +7 +13 градусов, на юго-востоке +12 +15, в Крыму до +17 градусов,
– пишет Диденко.
Ночью и утром местами туманы. В Киеве во вторник, 29 октября, долгих дождей не обещают – разве что кратковременные. Температура воздуха в течение дня не превысит +10 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 28 октября, в городах Украины:
Ужгород – +0...+10
Львов – +7...+9
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +8...+10
Винница – +7...+9
Одесса – +12...+14
Николаев – +12...+14
Херсон – +13...+15
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +7...+9
Сумы – +7...+9
Полтава – +7...+9
Днепр – +9...+11
Запорожье – +13...+15
Донецк – +12...+14
Луганск – +13...+15
Харьков – +11...+13
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на 29 октября от Укргидрометцентра