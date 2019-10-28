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      Прогноз погоды на 29 октября: наступает холод с туманами и дождями

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      Погода 29 октября 2019 Украина: холод с туманами и дождями
      Прогноз погоды на 29 октября / unsplash.com

      Погода в Украине во вторник, 29 октября, будет по-настоящему холодной и влажной. Столбики термометра опустятся еще ниже, предупреждая о скором приходе третьего месяца осени.

      В Украину пришел холодный атмосферный фронт, об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

      Знайте больше: Когда похолодает и придут морозы в Украину: прогноз

      Влажная погода будет преобладать повсеместно – местами с туманами и осадками. Небольшие дожди пройдут на Западе, Севере, иногда в центре и возможны в Донецкой области. На остальной территории – без существенных осадков.

      Завтра в течение дня ожидается +7 +13 градусов, на юго-востоке +12 +15, в Крыму до +17 градусов,
      – пишет Диденко.

      Ночью и утром местами туманы. В Киеве во вторник, 29 октября, долгих дождей не обещают – разве что кратковременные. Температура воздуха в течение дня не превысит +10 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 28 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +0...+10

      Львов – +7...+9

      Ивано-Франковск – +7...+9

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +8...+10

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +7...+9

      Ровно – +7...+9

      Житомир – +8...+10

      Винница – +7...+9

      Одесса – +12...+14

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +13...+15

      Симферополь – +13...+15

      Кропивницкий – +8...+10

      Черкассы – +7...+9

      Чернигов – +7...+9

      Сумы – +7...+9

      Полтава – +7...+9

      Днепр – +9...+11

      Запорожье – +13...+15

      Донецк – +12...+14

      Луганск – +13...+15

      Харьков – +11...+13

      Киев – +7...+9


      Прогноз погоды на 29 октября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
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