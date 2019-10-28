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      Прогноз погоди на 29 жовтня: наступає холод з туманами і дощами

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      Погода 29 жовтня 2019 Україна: холод з туманами і дощами
      Прогноз погоди на 29 жовтня / unsplash.com

      Погода в Україні у вівторок, 29 жовтня, буде по-справжньому холодною та вологою. Стовпчики термометра опустяться ще нижче, попереджаючи про швидкий прихід третього місяця осені.

      В Україну прийшов холодний атмосферний фронт, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: Коли похолодає і прийдуть морози в Україну: прогноз

      Волога погода переважатиме повсюди – подекуди з туманами та опадами. Невеликі дощі пройдуть на Заході, Півночі, подекуди у центрі та можливі на Донеччині. На решті території – без істотних опадів.

      Завтра протягом дня очікується +7+13 градусів, на південному сході +12+15, в Криму до +17 градусів,
      – пише Діденко.

      Вночі та вранці місцями тумани. У Києві у вівторок, 29 жовтня, довгих дощів не обіцяють – хіба короткочасні. Температура повітря протягом дня не перевищить +10 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 28 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +0…+10

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +8…+10

      Вінниця –+7…+9

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +7…+9

      Суми – +7…+9

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +9…+11

      Запоріжжя – +13…+15

      Донецьк –+12…+14

      Луганськ – +13…+15

      Харків – +11…+13

      Київ – +7…+9


      Прогноз погоди на 29 жовтня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Новини політики Погода
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