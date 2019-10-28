Прогноз погоди на 29 жовтня: наступає холод з туманами і дощами

Погода в Україні у вівторок, 29 жовтня, буде по-справжньому холодною та вологою. Стовпчики термометра опустяться ще нижче, попереджаючи про швидкий прихід третього місяця осені.

В Україну прийшов холодний атмосферний фронт, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Волога погода переважатиме повсюди – подекуди з туманами та опадами. Невеликі дощі пройдуть на Заході, Півночі, подекуди у центрі та можливі на Донеччині. На решті території – без істотних опадів.

Завтра протягом дня очікується +7+13 градусів, на південному сході +12+15, в Криму до +17 градусів,

– пише Діденко.

Вночі та вранці місцями тумани. У Києві у вівторок, 29 жовтня, довгих дощів не обіцяють – хіба короткочасні. Температура повітря протягом дня не перевищить +10 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 28 жовтня, у містах України:

Ужгород – +0…+10

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +8…+10

Вінниця –+7…+9

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +7…+9

Суми – +7…+9

Полтава – +7…+9

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк –+12…+14

Луганськ – +13…+15

Харків – +11…+13

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на 29 жовтня від Укргідрометцентру