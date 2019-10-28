Прогноз погоди на 29 жовтня: наступає холод з туманами і дощами
Погода в Україні у вівторок, 29 жовтня, буде по-справжньому холодною та вологою. Стовпчики термометра опустяться ще нижче, попереджаючи про швидкий прихід третього місяця осені.
В Україну прийшов холодний атмосферний фронт, про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Волога погода переважатиме повсюди – подекуди з туманами та опадами. Невеликі дощі пройдуть на Заході, Півночі, подекуди у центрі та можливі на Донеччині. На решті території – без істотних опадів.
Завтра протягом дня очікується +7+13 градусів, на південному сході +12+15, в Криму до +17 градусів,
– пише Діденко.
Вночі та вранці місцями тумани. У Києві у вівторок, 29 жовтня, довгих дощів не обіцяють – хіба короткочасні. Температура повітря протягом дня не перевищить +10 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 28 жовтня, у містах України:
Ужгород – +0…+10
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +8…+10
Вінниця –+7…+9
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +7…+9
Суми – +7…+9
Полтава – +7…+9
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +13…+15
Донецьк –+12…+14
Луганськ – +13…+15
Харків – +11…+13
Київ – +7…+9
Прогноз погоди на 29 жовтня від Укргідрометцентру