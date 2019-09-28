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      Прогноз погоды на 29 сентября: облачно, дожди, но немного теплее

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      Погода 29 сентября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 29 сентября / dbrs.dk

      Погоду в Украине в воскресенье, 29 сентября, будет определять теплый и влажный воздух из Западной Европы. В большинстве областей – дожди, а температура будет колебаться в пределах 15 – 20 градусов.

      Впрочем, на Юге, на Закарпатье и Прикарпатье температура будет выше, до 24 тепла. О потеплении писала и украинская синоптитк Наталья Диденко.

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      Температура ночью будет в пределах +7...+12, а днем от 15 до 24. Почти везде будет облачно и туманы.

      Диденко говорит, что в воскресенье "атмосферный фронт протянет дожди практически всеми областями", поэтому "будет преобладать влажная погода, но с прояснениями – если коварный туман опять же таки не помешает". Ветер южный, юго-западный, 5 – 10 метров за секунду.

      В Киеве тоже дожди, но будет теплее, до +19. Любопытно: по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 сентября самая высокая температура была +28,8 в 1900 году, а самая низкая – 1 градус мороза в 1977.

      Прогноз погоды на воскресенье, 29 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +20...+22

      Львов – +19...+21

      Ивано-Франковск – +19...+21

      Тернополь – +19...+21

      Черновцы – +20...+22

      Хмельницкий – +18...+20

      Луцк – +17...+19

      Ровно – +17...+19

      Житомир – +16...+18

      Винница – +17...+19

      Одесса – +22...+24

      Николаев – +20...+22

      Херсон – +21...+23

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +16...+18

      Черкассы – +16...+18

      Чернигов – +15...+17

      Сумы – + 14... + 16

      Полтава – +15...+17

      Днепр – +17...+19

      Запорожье –+20...+22

      Донецк – +16...+18

      Луганск – +16...+18

      Харьков – +15...+17

      Киев – +17...+19

      Погода
      Прогноз погоды на 29 сентября от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
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