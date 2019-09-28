Прогноз погоды на 29 сентября: облачно, дожди, но немного теплее
Погоду в Украине в воскресенье, 29 сентября, будет определять теплый и влажный воздух из Западной Европы. В большинстве областей – дожди, а температура будет колебаться в пределах 15 – 20 градусов.
Впрочем, на Юге, на Закарпатье и Прикарпатье температура будет выше, до 24 тепла. О потеплении писала и украинская синоптитк Наталья Диденко.
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Температура ночью будет в пределах +7...+12, а днем от 15 до 24. Почти везде будет облачно и туманы.
Диденко говорит, что в воскресенье "атмосферный фронт протянет дожди практически всеми областями", поэтому "будет преобладать влажная погода, но с прояснениями – если коварный туман опять же таки не помешает". Ветер южный, юго-западный, 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве тоже дожди, но будет теплее, до +19. Любопытно: по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 29 сентября самая высокая температура была +28,8 в 1900 году, а самая низкая – 1 градус мороза в 1977.
Прогноз погоды на воскресенье, 29 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +16...+18
Винница – +17...+19
Одесса – +22...+24
Николаев – +20...+22
Херсон – +21...+23
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +15...+17
Сумы – + 14... + 16
Полтава – +15...+17
Днепр – +17...+19
Запорожье –+20...+22
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +15...+17
Киев – +17...+19
Прогноз погоды на 29 сентября от Укргидрометцентра