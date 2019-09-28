Прогноз погоди на 29 вересня: хмарно, дощі, але дещо тепліше

Погоду в Україні у неділю, 29 вересня, визначатиме тепле і вологе повітря із Західної Європи. У більшості областей – дощі, а температура коливатиметься у межах 15 – 20 градусів.

Утім, на Півдні та на Закарпатті й Прикарпатті температура буде вищою, до 24 тепла. Про потепління писала й українська синоптиткиня Наталка Діденко.

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Температура вночі буде в межах +7...+12, а вдень загалом від 15 до 24. що майже всюди буде хмарно та тумани.

Діденко каже, що в неділю "атмосферний фронт протягне дощі практично всіма областями", тож "переважатиме волога погода, але із проясненнями – якщо підступний туман знову ж таки не стане на заваді". Вітер південний, південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві також дощі, але буде тепліше, до +19. Цікавинка: за даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 29 вересня найвища температура була +28,8 в 1900 році, а найнижча – 1 градус морозу у 1977.

Прогноз погоди на неділю, 29 вересня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +16…+18

Вінниця – +17…+19

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +15…+17

Суми – +14…+16

Полтава – +15…+17

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя –+20…+22

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +15…+17

Київ – +17…+19



Прогноз погоди на 29 вересня від Укргідрометцентру