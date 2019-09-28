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      Прогноз погоди на 29 вересня: хмарно, дощі, але дещо тепліше

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      Погода 29 вересня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 29 вересня / dbrs.dk

      Погоду в Україні у неділю, 29 вересня, визначатиме тепле і вологе повітря із Західної Європи. У більшості областей – дощі, а температура коливатиметься у межах 15 – 20 градусів.

      Утім, на Півдні та на Закарпатті й Прикарпатті температура буде вищою, до 24 тепла. Про потепління писала й українська синоптиткиня Наталка Діденко. 

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      Температура вночі буде в межах +7...+12, а вдень загалом від 15 до 24. що майже всюди буде хмарно та тумани.

      Діденко каже, що в неділю "атмосферний фронт протягне дощі практично всіма областями", тож "переважатиме волога погода, але із проясненнями – якщо підступний туман знову ж таки не стане на заваді". Вітер південний, південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві також дощі, але буде тепліше, до +19. Цікавинка: за даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 29 вересня найвища температура була +28,8 в 1900 році, а найнижча – 1 градус морозу у 1977.

      Прогноз погоди на неділю, 29 вересня, у містах України:

      Ужгород – +20…+22

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +17…+19

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +22…+24

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +21…+23

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +16…+18

      Чернігів – +15…+17

      Суми – +14…+16

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя –+20…+22

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +16…+18

      Харків – +15…+17

      Київ – +17…+19

      Погода
      Прогноз погоди на 29 вересня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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