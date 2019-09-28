Прогноз погоди на 29 вересня: хмарно, дощі, але дещо тепліше
Погоду в Україні у неділю, 29 вересня, визначатиме тепле і вологе повітря із Західної Європи. У більшості областей – дощі, а температура коливатиметься у межах 15 – 20 градусів.
Утім, на Півдні та на Закарпатті й Прикарпатті температура буде вищою, до 24 тепла. Про потепління писала й українська синоптиткиня Наталка Діденко.
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Температура вночі буде в межах +7...+12, а вдень загалом від 15 до 24. що майже всюди буде хмарно та тумани.
Діденко каже, що в неділю "атмосферний фронт протягне дощі практично всіма областями", тож "переважатиме волога погода, але із проясненнями – якщо підступний туман знову ж таки не стане на заваді". Вітер південний, південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві також дощі, але буде тепліше, до +19. Цікавинка: за даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 29 вересня найвища температура була +28,8 в 1900 році, а найнижча – 1 градус морозу у 1977.
Прогноз погоди на неділю, 29 вересня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +16…+18
Вінниця – +17…+19
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +15…+17
Суми – +14…+16
Полтава – +15…+17
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя –+20…+22
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +15…+17
Київ – +17…+19
Прогноз погоди на 29 вересня від Укргідрометцентру