Прогноз погоды на 2 февраля: Украину окутают туманы, по всей территории – сильное потепление

Погода в Украине в субботу, 2 февраля, будет по-весеннему теплой. О том, что февраль все же зимний месяц, будут напоминать небольшие осадки в виде мокрого снега в некоторых западных и северных регионах.

На остальной территории – облачно, туманно и тепло, без существенных осадков. Такие погодные условия сохранятся на выходных, поскольку Украина будет принадлежать теплой влажной воздушной массе, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Так, теплее всего традиционно будет в Крыму – до +8...+10 градусов. Столбики термометров поднимутся до высоких, как для февраля, отметок также на Закарпатье и Одесской области – до + 7...+9 градусов.

Прохладнее всего будет в нескольких северных и восточных областях. Говорится о Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Там тоже температурные синоптики обещают "плюсовые" температурные отметки, однако значительно ниже, чем на остальной территории страны. Воздух в этих областях прогреется до +1...+3 градусов.

По всей стране – будет моросить, местами дождь, туманы. Там, где температура воздуха будет приближаться к нулю или ниже – с мокрым снегом,

– отмечает Диденко.

Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве сохранится теплая, туманная и влажная погода, до +1...+3 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 2 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +3...+5

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +7...+9

Николаев – +6...+8

Херсон – +4...+6

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – + 1... + 3

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +4...+6

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – +1...+3

Прогноз погоды в Украине на субботу, 2 февраля, от Укргидрометцентра