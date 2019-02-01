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      Прогноз погоды на 2 февраля: Украину окутают туманы, по всей территории – сильное потепление

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      Погода 2 февраля 2019 Украина - какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды в Украине на 2 февраля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 2 февраля, будет по-весеннему теплой. О том, что февраль все же зимний месяц, будут напоминать небольшие осадки в виде мокрого снега в некоторых западных и северных регионах.

      На остальной территории – облачно, туманно и тепло, без существенных осадков. Такие погодные условия сохранятся на выходных, поскольку Украина будет принадлежать теплой влажной воздушной массе, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Так, теплее всего традиционно будет в Крыму – до +8...+10 градусов. Столбики термометров поднимутся до высоких, как для февраля, отметок также на Закарпатье и Одесской области – до + 7...+9 градусов.

      Прохладнее всего будет в нескольких северных и восточных областях. Говорится о Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Там тоже температурные синоптики обещают "плюсовые" температурные отметки, однако значительно ниже, чем на остальной территории страны. Воздух в этих областях прогреется до +1...+3 градусов.

      По всей стране – будет моросить, местами дождь, туманы. Там, где температура воздуха будет приближаться к нулю или ниже – с мокрым снегом,
      – отмечает Диденко.

      Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

      В Киеве сохранится теплая, туманная и влажная погода, до +1...+3 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 2 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +7...+9

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Винница – +2...+4

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +6...+8

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +8...+10

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +1...+3

      Сумы – + 1... + 3

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +1...+3

      Киев – +1...+3

      погода погода в Україні прогноз погоди на 2 лютого 2019 року

      Прогноз погоды в Украине на субботу, 2 февраля, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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