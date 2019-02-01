Прогноз погоды на 2 февраля: Украину окутают туманы, по всей территории – сильное потепление
Погода в Украине в субботу, 2 февраля, будет по-весеннему теплой. О том, что февраль все же зимний месяц, будут напоминать небольшие осадки в виде мокрого снега в некоторых западных и северных регионах.
На остальной территории – облачно, туманно и тепло, без существенных осадков. Такие погодные условия сохранятся на выходных, поскольку Украина будет принадлежать теплой влажной воздушной массе, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Так, теплее всего традиционно будет в Крыму – до +8...+10 градусов. Столбики термометров поднимутся до высоких, как для февраля, отметок также на Закарпатье и Одесской области – до + 7...+9 градусов.
Прохладнее всего будет в нескольких северных и восточных областях. Говорится о Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Там тоже температурные синоптики обещают "плюсовые" температурные отметки, однако значительно ниже, чем на остальной территории страны. Воздух в этих областях прогреется до +1...+3 градусов.
По всей стране – будет моросить, местами дождь, туманы. Там, где температура воздуха будет приближаться к нулю или ниже – с мокрым снегом,
– отмечает Диденко.
Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве сохранится теплая, туманная и влажная погода, до +1...+3 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 2 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +7...+9
Николаев – +6...+8
Херсон – +4...+6
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы – + 1... + 3
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +4...+6
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – +1...+3
Прогноз погоды в Украине на субботу, 2 февраля, от Укргидрометцентра