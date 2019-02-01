16:30
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 31 січня
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, 31 січня
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Прогноз погоди на 2 лютого: Україну огорнуть тумани, по всій території – значне потепління

      39 Читать новость на русском
      Погода 2 лютого 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 2 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у суботу, 2 лютого, буде по-весняною теплою. Про те, що лютий – все ж зимовий місяць нагадуватимуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу у деяких західних та північних регіонах.

      На решті території – хмарно, туманно та тепло, без істотних опадів. Такі погодні умови збережуться на вихідних, оскільки Україна належатиме теплій вологій повітряній масі, інформує український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Коли в Україну прийде справжня весна: прогноз

      Так, найтепліше, традиційно, буде у Криму – до +8...+10 градусів. Стовпчики термометрів піднімуться до високих, як на лютий, позначок також на Закарпатті та Одещині – до +7...+9 градусів.

      Найпрохолодніше буде у декількох північних та східних областях. Мовиться про Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину та Луганщину. Там теж температурні синоптики обіцяють "плюсові" температурні позначки, проте значно нижчі, аніж на решті території країни. Повітря у цих областях прогріється до +1...+3 градусів.

      По всій країні – мряка, місцями дощ, тумани. Там, де температура повітря наближатиметься до нуля чи нижче – з мокрим снігом,
      – наголошує Діденко.

      Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві збережеться тепла, туманна та волога погода, до +1...+3 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 2 лютого, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +8…+10

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +1…+3

      Київ – +1…+3

      погода погода в Україні прогноз погоди на 2 лютого 2019 року
      Прогноз погоди в Україні на суботу, 2 лютого, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
      сьогодні , 16:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
      Марія Ягодка 61
      Житло на вторинному ринку: як купити надійно
      сьогодні , 15:34 Житло на вторинному ринку: як купити надійно
      Яніна Ткачук 160
      Режим Мадуро конвульсирует: почему активизировались перелеты Каракас – Москва
      сьогодні , 15:01 Режим Мадуро конвульсирует: почему активизировались перелеты Каракас – Москва
      Злой Одессит 900
      Корупція – одна з найбільших загроз України: 4 проблеми, які має вирішити майбутній президент
      сьогодні , 14:31 Корупція – одна з найбільших загроз України: 4 проблеми, які має вирішити майбутній президент
      Віталій Шабунін 260
      Права працівників: що треба знати про відпустки, робочі години та штрафи
      сьогодні , 14:03 Права працівників: що треба знати про відпустки, робочі години та штрафи
      1203
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук