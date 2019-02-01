Прогноз погоди на 2 лютого: Україну огорнуть тумани, по всій території – значне потепління

Погода в Україні у суботу, 2 лютого, буде по-весняною теплою. Про те, що лютий – все ж зимовий місяць нагадуватимуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу у деяких західних та північних регіонах.

На решті території – хмарно, туманно та тепло, без істотних опадів. Такі погодні умови збережуться на вихідних, оскільки Україна належатиме теплій вологій повітряній масі, інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Так, найтепліше, традиційно, буде у Криму – до +8...+10 градусів. Стовпчики термометрів піднімуться до високих, як на лютий, позначок також на Закарпатті та Одещині – до +7...+9 градусів.

Найпрохолодніше буде у декількох північних та східних областях. Мовиться про Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину та Луганщину. Там теж температурні синоптики обіцяють "плюсові" температурні позначки, проте значно нижчі, аніж на решті території країни. Повітря у цих областях прогріється до +1...+3 градусів.

По всій країні – мряка, місцями дощ, тумани. Там, де температура повітря наближатиметься до нуля чи нижче – з мокрим снігом,

– наголошує Діденко.

Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві збережеться тепла, туманна та волога погода, до +1...+3 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 2 лютого, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +3…+5

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +1…+3

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – +1…+3

Київ – +1…+3



Прогноз погоди в Україні на суботу, 2 лютого, від Укргідрометцентру