Прогноз погоди на 2 лютого: Україну огорнуть тумани, по всій території – значне потепління
Погода в Україні у суботу, 2 лютого, буде по-весняною теплою. Про те, що лютий – все ж зимовий місяць нагадуватимуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу у деяких західних та північних регіонах.
На решті території – хмарно, туманно та тепло, без істотних опадів. Такі погодні умови збережуться на вихідних, оскільки Україна належатиме теплій вологій повітряній масі, інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Так, найтепліше, традиційно, буде у Криму – до +8...+10 градусів. Стовпчики термометрів піднімуться до високих, як на лютий, позначок також на Закарпатті та Одещині – до +7...+9 градусів.
Найпрохолодніше буде у декількох північних та східних областях. Мовиться про Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину та Луганщину. Там теж температурні синоптики обіцяють "плюсові" температурні позначки, проте значно нижчі, аніж на решті території країни. Повітря у цих областях прогріється до +1...+3 градусів.
По всій країні – мряка, місцями дощ, тумани. Там, де температура повітря наближатиметься до нуля чи нижче – з мокрим снігом,
– наголошує Діденко.
Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві збережеться тепла, туманна та волога погода, до +1...+3 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 2 лютого, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +3…+5
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +1…+3
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – +1…+3
Київ – +1…+3
Прогноз погоди в Україні на суботу, 2 лютого, від Укргідрометцентру