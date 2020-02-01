Прогноз погоды на 2 февраля: еще немного потеплеет, но с дождями

Погода в Украине в воскресенье, 2 февраля, будет не совсем типичной для третьего месяца зимы. Столбики термометра поднимутся убедительно выше нуля, однако без осадков не обойтись.

В воскресенье, 2 февраля, станет еще немного теплее по сравнению с предыдущим днем, об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

Интересно: Какой будет погода в феврале – прогноз

Так, в большинстве областей Украины во второй день февраля воздух прогреется до +6+13 градусов. Дождливо практически во всех областях – больше на западе, меньше на востоке.

Правда, весь этот весенний прогресс – на фоне периодических дождей (атмосферные фронты) и порывистого западного ветра,

– пишет Диденко.

В Киеве 2 февраля также потеплеет – столбики термометра поднимутся до +8 градусов. Днем обещают дождь, который ночью может перерасти в мокрый снег.

Прогноз погоды на воскресенье, 2 февраля:

Ужгород – +8…+10

Львов – +7…+9

Ивано-Франковск – +7…+9

Тернополь – +7…+9

Черновцы – +8…+10

Хмельницкий – +7…+9

Луцк – +7…+9

Ровно – +7…+9

Житомир – +7…+9

Винница – +5…+7

Одесса – +13…+15

Николаев – +12…+14

Херсон – +9…+11

Симферополь – +9…+11

Кропивницкий – +8…+10

Черкассы – +7…+9

Чернигов – +7…+9

Сумы – +5…+7

Полтава – +7…+9

Днепр – +7…+9

Запорожье – +9…+11

Донецк – +7…+9

Луганск – +7…+9

Харьков – +6…+8

Киев – +7…+9



Прогноз погоды на 2 февраля от Укргидрометцентра