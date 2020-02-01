Прогноз погоды на 2 февраля: еще немного потеплеет, но с дождями
Погода в Украине в воскресенье, 2 февраля, будет не совсем типичной для третьего месяца зимы. Столбики термометра поднимутся убедительно выше нуля, однако без осадков не обойтись.
В воскресенье, 2 февраля, станет еще немного теплее по сравнению с предыдущим днем, об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
Интересно: Какой будет погода в феврале – прогноз
Так, в большинстве областей Украины во второй день февраля воздух прогреется до +6+13 градусов. Дождливо практически во всех областях – больше на западе, меньше на востоке.
Правда, весь этот весенний прогресс – на фоне периодических дождей (атмосферные фронты) и порывистого западного ветра,
– пишет Диденко.
В Киеве 2 февраля также потеплеет – столбики термометра поднимутся до +8 градусов. Днем обещают дождь, который ночью может перерасти в мокрый снег.
Прогноз погоды на воскресенье, 2 февраля:
Ужгород – +8…+10
Львов – +7…+9
Ивано-Франковск – +7…+9
Тернополь – +7…+9
Черновцы – +8…+10
Хмельницкий – +7…+9
Луцк – +7…+9
Ровно – +7…+9
Житомир – +7…+9
Винница – +5…+7
Одесса – +13…+15
Николаев – +12…+14
Херсон – +9…+11
Симферополь – +9…+11
Кропивницкий – +8…+10
Черкассы – +7…+9
Чернигов – +7…+9
Сумы – +5…+7
Полтава – +7…+9
Днепр – +7…+9
Запорожье – +9…+11
Донецк – +7…+9
Луганск – +7…+9
Харьков – +6…+8
Киев – +7…+9
Прогноз погоды на 2 февраля от Укргидрометцентра
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