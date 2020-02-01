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      Прогноз погоды на 2 февраля: еще немного потеплеет, но с дождями

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      Прогноз погоды на 2 февраля / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в воскресенье, 2 февраля, будет не совсем типичной для третьего месяца зимы. Столбики термометра поднимутся убедительно выше нуля, однако без осадков не обойтись.

      В воскресенье, 2 февраля, станет еще немного теплее по сравнению с предыдущим днем, об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

      Интересно: Какой будет погода в феврале – прогноз

      Так, в большинстве областей Украины во второй день февраля воздух прогреется до +6+13 градусов. Дождливо практически во всех областях – больше на западе, меньше на востоке.

      Правда, весь этот весенний прогресс – на фоне периодических дождей (атмосферные фронты) и порывистого западного ветра,
      – пишет Диденко.

      В Киеве 2 февраля также потеплеет – столбики термометра поднимутся до +8 градусов. Днем обещают дождь, который ночью может перерасти в мокрый снег.

      Прогноз погоды на воскресенье, 2 февраля:

      Ужгород – +8…+10

      Львов – +7…+9

      Ивано-Франковск – +7…+9

      Тернополь – +7…+9

      Черновцы – +8…+10

      Хмельницкий – +7…+9

      Луцк – +7…+9

      Ровно – +7…+9

      Житомир – +7…+9

      Винница – +5…+7

      Одесса – +13…+15

      Николаев – +12…+14

      Херсон – +9…+11

      Симферополь – +9…+11

      Кропивницкий – +8…+10

      Черкассы – +7…+9

      Чернигов – +7…+9

      Сумы – +5…+7

      Полтава – +7…+9

      Днепр – +7…+9

      Запорожье – +9…+11

      Донецк – +7…+9

      Луганск – +7…+9

      Харьков – +6…+8

      Киев – +7…+9

      Прогноз погоди 2 лютого
      Прогноз погоды на 2 февраля от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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