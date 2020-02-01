Прогноз погоди на 2 лютого: ще трохи потепліє, але з дощами
Погода в Україні у неділю, 2 лютого, буде не зовсім типовою для третього місяця зими. Стовпчики термометра підіймуться переконливо вище нуля, однак без опадів не обійтись.
У неділю, 2 лютого, стане ще трохи тепліше у порівнянні із попереднім днем, про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Так, у більшості областей України в другий день лютого повітря прогріється до +6+13 градусів. Дощитиме практично у всіх областях – більше не заході, менше на сході.
Щоправда, весь цей весняний поступ – на фоні періодичних дощів (атмосферні фронти) та поривчастого західного вітру,
– пише Діденко.
У Києві 2 лютого також потепліє – стовпчики термометра підіймуться до +8 градусів. Вдень обіцяють дощ, який вночі може перерости у мокрий сніг.
Прогноз погоди на неділю, 2 лютого:
Ужгород – +8…+10
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +7…+9
Вінниця – +5…+7
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +7…+9
Суми – +5…+7
Полтава – +7…+9
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +7…+9
Луганськ – +7…+9
Харків – +6…+8
Київ – +7…+9
Прогноз погоди на 2 лютого від Укргідрометцентру
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