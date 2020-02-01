Прогноз погоди на 2 лютого: ще трохи потепліє, але з дощами

Погода в Україні у неділю, 2 лютого, буде не зовсім типовою для третього місяця зими. Стовпчики термометра підіймуться переконливо вище нуля, однак без опадів не обійтись.

У неділю, 2 лютого, стане ще трохи тепліше у порівнянні із попереднім днем, про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Так, у більшості областей України в другий день лютого повітря прогріється до +6+13 градусів. Дощитиме практично у всіх областях – більше не заході, менше на сході.

Щоправда, весь цей весняний поступ – на фоні періодичних дощів (атмосферні фронти) та поривчастого західного вітру,

– пише Діденко.

У Києві 2 лютого також потепліє – стовпчики термометра підіймуться до +8 градусів. Вдень обіцяють дощ, який вночі може перерости у мокрий сніг.

Прогноз погоди на неділю, 2 лютого:

Ужгород – +8…+10

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +7…+9

Вінниця – +5…+7

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +7…+9

Суми – +5…+7

Полтава – +7…+9

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +7…+9

Харків – +6…+8

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на 2 лютого від Укргідрометцентру