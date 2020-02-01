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      Прогноз погоди на 2 лютого: ще трохи потепліє, але з дощами

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      Прогноз погоди на 2 лютого / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у неділю, 2 лютого, буде не зовсім типовою для третього місяця зими. Стовпчики термометра підіймуться переконливо вище нуля, однак без опадів не обійтись.

      У неділю, 2 лютого, стане ще трохи тепліше у порівнянні із попереднім днем, про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці. 

      Цікаво: Якою буде погода у лютому – прогноз

      Так, у більшості областей України в другий день лютого повітря прогріється до +6+13 градусів. Дощитиме практично у всіх областях – більше не заході, менше на сході. 

      Щоправда, весь цей весняний поступ – на фоні періодичних дощів (атмосферні фронти) та поривчастого західного вітру, 
      – пише Діденко. 

      У Києві 2 лютого також потепліє – стовпчики термометра підіймуться до +8 градусів. Вдень обіцяють дощ, який вночі може перерости у мокрий сніг. 

      Прогноз погоди на неділю, 2 лютого:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +7…+9

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +7…+9

      Суми – +5…+7

      Полтава – +7…+9

      Дніпро – +7…+9

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк – +7…+9

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +6…+8

      Київ – +7…+9

      Прогноз погоди 2 лютого
      Прогноз погоди на 2 лютого від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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