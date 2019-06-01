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      Прогноз погоды на 2 июня: в части Украины будет солнечно, а в части дожди

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      Прогноз погоды на 2 июня 2019 Украина - прогноз синоптика
      Прогноз погоды на 2 июня / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в воскресенье, 2 июня, будет по-летнему теплой и иногда даже жаркой. В некоторых областях дожди и ожидаются грозы, однако холоднее от этого не станет.

      Температура воздуха днем ​​2 июня в среднем по Украине составит от +24 до +32 градусов, свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

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      Будет дождливо в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Во всех этих областях, кроме западных, ожидаются грозы.

      На остальной территории будет тепло и даже жарко.

      Прогноз погоды на воскресенье, 2 июня, в городах Украины:

      Ужгород – +25...+27

      Львов – +24...+26

      Ивано-Франковск – +24...+26

      Тернополь – +21...+23

      Черновцы – +22...+24

      Хмельницкий – +22...+24

      Луцк – +25...+27

      Ровно – +25...+27

      Житомир – +26...+28

      Винница – +26...+28

      Одесса – +29...+31

      Николаев – +30...+32

      Херсон – +30...+32

      Симферополь – +29...+31

      Кропивницкий – +27...+29

      Черкассы – +26...+28

      Чернигов – +26...+28

      Суммы – +26...+28

      Полтава – +26...+28

      Днепр – +30...+32

      Запорожье – +30...32

      Донецк – +30...+32

      Луганск – +30...+32

      Харьков – +30...+32

      Киев – +25...+27

      Прогноз погоди Україна 2 червня неділя
      Прогноз погоды в Украине на 2 июня

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