Прогноз погоды на 2 июня: в части Украины будет солнечно, а в части дожди
Погода в Украине в воскресенье, 2 июня, будет по-летнему теплой и иногда даже жаркой. В некоторых областях дожди и ожидаются грозы, однако холоднее от этого не станет.
Температура воздуха днем 2 июня в среднем по Украине составит от +24 до +32 градусов, свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.
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Будет дождливо в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Во всех этих областях, кроме западных, ожидаются грозы.
На остальной территории будет тепло и даже жарко.
Прогноз погоды на воскресенье, 2 июня, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Суммы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +30...+32
Запорожье – +30...32
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +30...+32
Киев – +25...+27