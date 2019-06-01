Прогноз погоди на 2 червня: в частині України буде сонячно, а в частині дощитиме
Погода в Україні в неділю, 2 червня, буде по-літньому теплою та подекуди навіть спекотною. У деяких областях дощитиме та очікуються грози, проте холодніше від цього не стане.
Температура повітря вдень 2 червня в середньому в Україні становитиме від +24 до +32 градусів, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.
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Дощитиме в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. У всіх цих областях, окрім західних, очікуються грози.
На решті територій буде тепло та навіть спекотно.
Прогноз погоди на неділю, 2 червня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +26…+28
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +26…+28
Суми – +26…+28
Полтава – +26…+28
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +30…+32
Київ – +25…+27