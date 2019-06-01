Прогноз погоди на 2 червня: в частині України буде сонячно, а в частині дощитиме

Прогноз погоди в Україні на 2 червня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні в неділю, 2 червня, буде по-літньому теплою та подекуди навіть спекотною. У деяких областях дощитиме та очікуються грози, проте холодніше від цього не стане.