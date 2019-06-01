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      Прогноз погоди на 2 червня: в частині України буде сонячно, а в частині дощитиме

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      Прогноз погоди на 2 червня 2019 Україна - прогноз синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 2 червня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні в неділю, 2 червня, буде по-літньому теплою та подекуди навіть спекотною. У деяких областях дощитиме та очікуються грози, проте холодніше від цього не стане.

      Температура повітря вдень 2 червня в середньому в Україні становитиме від +24 до +32 градусів, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

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      Дощитиме в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. У всіх цих областях, окрім західних, очікуються грози.

      На решті територій буде тепло та навіть спекотно.

      Прогноз погоди на неділю, 2 червня, у містах України:

      Ужгород – +25…+27

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +22…+24

      Хмельницький – +22…+24

      Луцьк – +25…+27

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +26…+28

      Вінниця – +26…+28

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +30…+32

      Херсон – +30…+32

      Сімферополь – +29…+31

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +26…+28

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +26…+28

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +30…+32

      Запоріжжя – +30…+32

      Донецьк – +30…+32

      Луганськ – +30…+32

      Харків – +30…+32

      Київ – +25…+27

      Прогноз погоди Україна 2 червня неділя
      Прогноз погоди в Україні на 2 червня

      blog_ava
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      сьогодні
      2670
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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