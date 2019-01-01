Прогноз погоды на 2 января: в Украине станет больше осадков и усилится ветер
Погода в Украине в среду, 2 января, будет прохладной. По всей Украине станет больше осадков и усилится ветер, а средняя температура воздуха составит -1 +1.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
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Холоднее всего будет в Луганской области. Температура воздуха будет от -1 до -3 градусов мороза.
Теплее всего традиционно будет в Крыму. Днем синоптики обещают от +5 до +7 градусов тепла.
Осадки в виде мокрого снега с дождем следует ожидать почти по всей территории страны, кроме Юга и Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.
В Украине станет больше осадков и усилится ветер. Кому не на работу – завтра идеальный день поваляться на диванах,
– пишет синоптик Наталья Диденко у себя на Facebook-странице.
Прогноз погоды на среду, 2 января, в городах Украины:
Ужгород – 0...+2
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – -1...+1
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – 0...+2
Одесса – 0...+2
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...-3
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на 2 января от Укргидтрометцентра