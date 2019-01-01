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      Прогноз погоды на 2 января: в Украине станет больше осадков и усилится ветер

      10 Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине на 2 января
      Прогноз погоды в Украине на 2 января

      Погода в Украине в среду, 2 января, будет прохладной. По всей Украине станет больше осадков и усилится ветер, а средняя температура воздуха составит -1 +1.

      Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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      Холоднее всего будет в Луганской области. Температура воздуха будет от -1 до -3 градусов мороза.

      Теплее всего традиционно будет в Крыму. Днем синоптики обещают от +5 до +7 градусов тепла.

      Осадки в виде мокрого снега с дождем следует ожидать почти по всей территории страны, кроме Юга и Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

      В Украине станет больше осадков и усилится ветер. Кому не на работу – завтра идеальный день поваляться на диванах,
      – пишет синоптик Наталья Диденко у себя на Facebook-странице.

      Прогноз погоды на среду, 2 января, в городах Украины:

      Ужгород – 0...+2

      Львов – -1...+1

      Ивано-Франковск – -1...+1

      Тернополь – 0...+2

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – 0...+2

      Луцк – -1...+1

      Ровно – 0...+2

      Житомир – 0...+2

      Винница – 0...+2

      Одесса – 0...+2

      Николаев – +1...+3

      Херсон – +1...+3

      Симферополь – +5...+7

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – 0...+2

      Сумы – -1...+1

      Полтава – -1...+1

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – -1...+1

      Луганск – -1...-3

      Харьков – -1...+1

      Киев – -1...+1

      погода 2 січня україна
      Прогноз погоды на 2 января от Укргидтрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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