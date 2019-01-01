Прогноз погоды на 2 января: в Украине станет больше осадков и усилится ветер

Погода в Украине в среду, 2 января, будет прохладной. По всей Украине станет больше осадков и усилится ветер, а средняя температура воздуха составит -1 +1.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Холоднее всего будет в Луганской области. Температура воздуха будет от -1 до -3 градусов мороза.

Теплее всего традиционно будет в Крыму. Днем синоптики обещают от +5 до +7 градусов тепла.

Осадки в виде мокрого снега с дождем следует ожидать почти по всей территории страны, кроме Юга и Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

В Украине станет больше осадков и усилится ветер. Кому не на работу – завтра идеальный день поваляться на диванах,

– пишет синоптик Наталья Диденко у себя на Facebook-странице.

Прогноз погоды на среду, 2 января, в городах Украины:

Ужгород – 0...+2

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – -1...+1

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – 0...+2

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1