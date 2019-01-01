Прогноз погоди на 2 січня: в Україні побільшає опадів та посилиться вітер

Погода в Україні в середу, 2 січня, буде прохолодною. По всій Україні побільшає опадів та посилиться вітер, а середня температура повітря становитиме -1+1.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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Найхолодніше буде у Луганській області. Температура повітря буде від -1 до -3 градусів морозу.

Найтепліше традиційно буде у Криму. Вдень синоптики обіцяють від +5 до +7 градусів тепла.

Опади у вигляді мокрого снігу з дощем слід очікувати майже по всій території країни, окрім Півдня та Харківської, Луганської, Донецької та Запоріжської областей.

В Україні побільшає опадів та посилиться вітер. Кому не на роботу – завтра ідеальний день повалятися на диванах,

– пише синоптик Наталка Діденко у себе на Facebook-сторінці.

Прогноз погоди на середу, 2 січня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – -1…+1

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – 0…+2

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…-3

Харків – -1…+1

Київ – -1…+1