Прогноз погоди на 2 січня: в Україні побільшає опадів та посилиться вітер
Погода в Україні в середу, 2 січня, буде прохолодною. По всій Україні побільшає опадів та посилиться вітер, а середня температура повітря становитиме -1+1.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
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Найхолодніше буде у Луганській області. Температура повітря буде від -1 до -3 градусів морозу.
Найтепліше традиційно буде у Криму. Вдень синоптики обіцяють від +5 до +7 градусів тепла.
Опади у вигляді мокрого снігу з дощем слід очікувати майже по всій території країни, окрім Півдня та Харківської, Луганської, Донецької та Запоріжської областей.
В Україні побільшає опадів та посилиться вітер. Кому не на роботу – завтра ідеальний день повалятися на диванах,
– пише синоптик Наталка Діденко у себе на Facebook-сторінці.
Прогноз погоди на середу, 2 січня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – -1…+1
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – -1…+1
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – 0…+2
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +5…+7
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…-3
Харків – -1…+1
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на 2 січня від Укргідтрометцентру