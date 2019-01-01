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      Прогноз погоди на 2 січня: в Україні побільшає опадів та посилиться вітер

      732 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 2 січня
      Прогноз погоди в Україні на 2 січня

      Погода в Україні в середу, 2 січня, буде прохолодною. По всій Україні побільшає опадів та посилиться вітер, а середня температура повітря становитиме -1+1.

      Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

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      Найхолодніше буде у Луганській області. Температура повітря буде від -1 до -3 градусів морозу. 

      Найтепліше традиційно буде у Криму. Вдень синоптики обіцяють від +5 до +7 градусів тепла.

      Опади у вигляді мокрого снігу з дощем слід очікувати майже по всій території країни, окрім Півдня та Харківської, Луганської, Донецької та Запоріжської областей. 

      В Україні побільшає опадів та посилиться вітер. Кому не на роботу – завтра ідеальний день повалятися на диванах,
      – пише синоптик Наталка Діденко у себе на Facebook-сторінці.

      Прогноз погоди на середу, 2 січня, у містах України:

      Ужгород – 0…+2

      Львів – -1…+1

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – -1…+1

      Рівне – 0…+2

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – +1…+3

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…-3

      Харків – -1…+1

      Київ – -1…+1

      погода 2 січня україна
      Прогноз погоди на 2 січня від Укргідтрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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