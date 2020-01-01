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      Прогноз погоды на 2 января: в Украине похолодает, но будет солнечно

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      Прогноз погоды на 2 января / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в четверг, 2 января, обещает быть солнечной на большей части территории страны, снег будет идти только на крайнем Востоке. В то же время в Украине снова похолодает.

      Погода в четверг, 2 января, продолжит быть ветреной, но всюду, за исключением Харьковщины, Луганщины и Донетчины, будет сухо.

      Обратите внимание! Какой будет погода в января 2020 года: прогноз

      Температура воздуха днем ​​в Центре и на Востоке будет близкой к нулю, на Севере – +1...+4, а на Западе – 1...+3.

      В Киеве температура воздуха опустится до -1...+1. В течение дня и ночи будет сильный западный ветер, но киевляне могут не бояться осадков.

      Прогноз погоды на четверг, 2 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – +1...+3

      Ивано-Франковск – 0...+2

      Тернополь – -1...+1

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – -1...+1

      Ровно – 0...+2

      Житомир – 0...+2

      Винница – -1...+1

      Одесса – +1...+3

      Николаев – +1...+3

      Херсон – +0...+2

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – 0...+2

      Сумы – -2...0

      Полтава – -2...0

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – -2...0

      Луганск – -2...0

      Харьков – -2...0

      Киев – -1...+1

      прогноз погоди на четвер, 2 січня
      Прогноз погоды на четверг, 2 января, от Укргидрометцентра

      Какой будет погода в январе 2020 года: прогноз
      сегодня
      4259
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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