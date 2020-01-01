Прогноз погоды на 2 января: в Украине похолодает, но будет солнечно

Погода в Украине в четверг, 2 января, обещает быть солнечной на большей части территории страны, снег будет идти только на крайнем Востоке. В то же время в Украине снова похолодает.

Погода в четверг, 2 января, продолжит быть ветреной, но всюду, за исключением Харьковщины, Луганщины и Донетчины, будет сухо.

Обратите внимание! Какой будет погода в января 2020 года: прогноз

Температура воздуха днем ​​в Центре и на Востоке будет близкой к нулю, на Севере – +1...+4, а на Западе – 1...+3.

В Киеве температура воздуха опустится до -1...+1. В течение дня и ночи будет сильный западный ветер, но киевляне могут не бояться осадков.

Прогноз погоды на четверг, 2 января, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – -1...+1

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – +0...+2

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...+2

Сумы – -2...0

Полтава – -2...0

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – -2...0

Луганск – -2...0

Харьков – -2...0

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на четверг, 2 января, от Укргидрометцентра