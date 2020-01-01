Прогноз погоды на 2 января: в Украине похолодает, но будет солнечно
Погода в Украине в четверг, 2 января, обещает быть солнечной на большей части территории страны, снег будет идти только на крайнем Востоке. В то же время в Украине снова похолодает.
Погода в четверг, 2 января, продолжит быть ветреной, но всюду, за исключением Харьковщины, Луганщины и Донетчины, будет сухо.
Обратите внимание! Какой будет погода в января 2020 года: прогноз
Температура воздуха днем в Центре и на Востоке будет близкой к нулю, на Севере – +1...+4, а на Западе – 1...+3.
В Киеве температура воздуха опустится до -1...+1. В течение дня и ночи будет сильный западный ветер, но киевляне могут не бояться осадков.
Прогноз погоды на четверг, 2 января, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – 0...+2
Житомир – 0...+2
Винница – -1...+1
Одесса – +1...+3
Николаев – +1...+3
Херсон – +0...+2
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – 0...+2
Сумы – -2...0
Полтава – -2...0
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – -2...0
Луганск – -2...0
Харьков – -2...0
Киев – -1...+1