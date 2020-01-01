Прогноз погоди на 2 січня: в Україні похолодає, але буде сонячно
Погода в Україні у четвер, 2 січня, обіцяє бути сонячною на більшій частині території країни, сніжитиме лише на крайньому Сході. Водночас в Україні знову похолодає.
Погода у четвер, 2 січня, продовжить бути вітряною, але усюди, за винятком Харківщини, Луганщини та Донеччини, буде сухо.
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Температура повітря вдень у Центрі та на Сході буде близькою до нуля, на Півдні +1+4, а На Заході – -1+3.
У Києві температура повітря опуститься до -1+1. Протягом дня та ночі буде сильний західний вітер, але кияни можуть не боятися опадів.
Прогноз погоди на четвер, 2 січня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – -1…+1
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +0…+2
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – 0…+2
Суми – -2…0
Полтава – -2…0
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -2…0
Луганськ – -2…0
Харків – -2…0
Київ – -1…+1