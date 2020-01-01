Прогноз погоди на 2 січня: в Україні похолодає, але буде сонячно

Погода в Україні у четвер, 2 січня, обіцяє бути сонячною на більшій частині території країни, сніжитиме лише на крайньому Сході. Водночас в Україні знову похолодає.

Погода у четвер, 2 січня, продовжить бути вітряною, але усюди, за винятком Харківщини, Луганщини та Донеччини, буде сухо.

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Температура повітря вдень у Центрі та на Сході буде близькою до нуля, на Півдні +1+4, а На Заході – -1+3.

У Києві температура повітря опуститься до -1+1. Протягом дня та ночі буде сильний західний вітер, але кияни можуть не боятися опадів.

Прогноз погоди на четвер, 2 січня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – -1…+1

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +0…+2

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – 0…+2

Суми – -2…0

Полтава – -2…0

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -2…0

Луганськ – -2…0

Харків – -2…0

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на четвер, 2 січня, від Укргідрометцентру