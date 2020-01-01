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      Прогноз погоди на 2 січня: в Україні похолодає, але буде сонячно

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      Прогноз погоди на 2 січня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у четвер, 2 січня, обіцяє бути сонячною на більшій частині території країни, сніжитиме лише на крайньому Сході. Водночас в Україні знову похолодає.

      Погода у четвер, 2 січня, продовжить бути вітряною, але усюди, за винятком Харківщини, Луганщини та Донеччини, буде сухо.

      Зверніть увагу! Якою буде погода у січні 2020 року: прогноз

      Температура повітря вдень у Центрі та на Сході буде близькою до нуля, на Півдні +1+4, а На Заході – -1+3.

      У Києві температура повітря опуститься до -1+1. Протягом дня та ночі буде сильний західний вітер, але кияни можуть не боятися опадів.

      Прогноз погоди на четвер, 2 січня, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – -1…+1

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – -1…+1

      Рівне – 0…+2

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – +1…+3

      Херсон – +0…+2

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – 0…+2

      Суми – -2…0

      Полтава – -2…0

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – -2…0

      Луганськ – -2…0

      Харків – -2…0

      Київ – -1…+1

      прогноз погоди на четвер, 2 січня
      Прогноз погоди на четвер, 2 січня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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