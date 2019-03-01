Прогноз погоды на 2 марта: солнце будет светить, но не греть

Погода в Украине в субботу, 2 марта, будет солнечной, но холодной. На востоке страны синоптики обещают даже снег.

2 марта в Украине похолодает. В большинстве областей будет преобладать сухая погода, сообщает Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

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Синоптики обещают мокрый снег в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В Черниговской, Киевской, Черкасской и Житомирской областях осадков не будет, но температура воздуха от -1 до + 1 градуса тепла.

Теплее всего будет на Закарпатье, температура воздуха – от +4 до +6 градусов тепла.

В Киеве в субботу будет холодно, ночью -4...-6, а днем -1...+1.

Прогноз погоды на субботу, 2 марта, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – 0...+2

Одесса – +3...+5

Николаев – 0...+2

Херсон – +1...+3

Симферополь –+3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1



Прогноз погоды на 2 марта от Укргидрометцентра