Прогноз погоды на 2 марта: солнце будет светить, но не греть
Погода в Украине в субботу, 2 марта, будет солнечной, но холодной. На востоке страны синоптики обещают даже снег.
2 марта в Украине похолодает. В большинстве областей будет преобладать сухая погода, сообщает Наталья Диденко на своей Facebook-странице.
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Синоптики обещают мокрый снег в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В Черниговской, Киевской, Черкасской и Житомирской областях осадков не будет, но температура воздуха от -1 до + 1 градуса тепла.
Теплее всего будет на Закарпатье, температура воздуха – от +4 до +6 градусов тепла.
В Киеве в субботу будет холодно, ночью -4...-6, а днем -1...+1.
Прогноз погоды на субботу, 2 марта, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – 0...+2
Тернополь – 0...+2
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – 0...+2
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – 0...+2
Одесса – +3...+5
Николаев – 0...+2
Херсон – +1...+3
Симферополь –+3...+5
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – -1...+1
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на 2 марта от Укргидрометцентра