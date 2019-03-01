Прогноз погоди на 2 березня: сонце буде світити, але не гріти

Погода в Україні у суботу, 2 березня, буде сонячною, але холодною. На сході країни синоптики обіцяють навіть сніг.

2 березня в Україні похолодає. У більшості областей переважатиме суха погода, повідомляє Наталка Діденко у себе на Facebook-сторінці.

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Синоптики обіцяють мокрий сніг у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. У Чергінівській, Київській, Черкаській та Житомирській областях опадів не буде, але температура повітря від -1 до + 1 градуса тепла.

Найтепліше буде на Закарпатті, температура повітря – від +4 до +6 градусів тепла.

У Києві у суботу буде холодно, вночі -4...-6, а вдень -1...+1.

Прогноз погоди на суботу, 2 березня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – -1…+1

Вінниця – 0…+2

Одеса – +3…+5

Миколаїв – 0…+2

Херсон – +1…+3

Сімферополь –+3…+5

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на 2 березня від Укргідрометцентру