Прогноз погоди на 2 березня: сонце буде світити, але не гріти
Погода в Україні у суботу, 2 березня, буде сонячною, але холодною. На сході країни синоптики обіцяють навіть сніг.
2 березня в Україні похолодає. У більшості областей переважатиме суха погода, повідомляє Наталка Діденко у себе на Facebook-сторінці.
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Синоптики обіцяють мокрий сніг у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. У Чергінівській, Київській, Черкаській та Житомирській областях опадів не буде, але температура повітря від -1 до + 1 градуса тепла.
Найтепліше буде на Закарпатті, температура повітря – від +4 до +6 градусів тепла.
У Києві у суботу буде холодно, вночі -4...-6, а вдень -1...+1.
Прогноз погоди на суботу, 2 березня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +1…+3
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – -1…+1
Вінниця – 0…+2
Одеса – +3…+5
Миколаїв – 0…+2
Херсон – +1…+3
Сімферополь –+3…+5
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на 2 березня від Укргідрометцентру