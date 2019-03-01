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      Прогноз погоди на 2 березня: сонце буде світити, але не гріти

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      Погода 2 березня 2019 Україна - яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 2 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у суботу, 2 березня, буде сонячною, але холодною. На сході країни синоптики обіцяють навіть сніг.

      2 березня в Україні похолодає. У більшості областей переважатиме суха погода, повідомляє Наталка Діденко у себе на Facebook-сторінці.

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      Синоптики обіцяють мокрий сніг у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. У Чергінівській, Київській, Черкаській та Житомирській областях опадів не буде, але температура повітря від -1 до + 1 градуса тепла.

      Найтепліше буде на Закарпатті, температура повітря – від +4 до +6 градусів тепла.

      У Києві у суботу буде холодно, вночі -4...-6, а вдень -1...+1.

      Прогноз погоди на суботу, 2 березня, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +1…+3

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь –+3…+5

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – -1…+1

      погода 2 березня
      Прогноз погоди на 2 березня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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