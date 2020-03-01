Прогноз погоды на 2 марта: на Западе и в Центре пройдут дожди, на Юге и Востоке будет солнце
Погода в Украине в понедельник, 2 марта, будет теплой, но дождливой в западных областях Украины. В то же время в южных и восточных регионах будет по-весеннему тепло и солнечно. Практически повсюду будет ветрено.
Теплее всего будет в южных областях. Там столбики термометров поднимутся до +9...+11 градусов.
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Южный ветер будет достигать штормовых значений, поэтому держите шляпы и то, что под шляпами, обеими руками,
– пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.
В Киеве 2 марта ожидается облачная влажная ветреная погода. Предполагается небольшой дождь и +6...+8 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 2 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровно – +8... +10
Житомир – +8... +10
Винница – +8...+10
Одесса – +8...+10
Николаев – +8...+10
Херсон – +8...+10
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +8... +10
Чернигов – +8...+10
Сумы – + 8... + 10
Полтава – +8...+10
Днепр – +8...+10
Запорожье – +8...+10
Донецк – +8...+10
Луганск – +7...+9
Харьков – +7...+9
Киев – +6...+8
Прогноз погоды на понедельник, 2 марта, от Укргидрометцентра