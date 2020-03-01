Прогноз погоды на 2 марта: на Западе и в Центре пройдут дожди, на Юге и Востоке будет солнце

Погода в Украине в понедельник, 2 марта, будет теплой, но дождливой в западных областях Украины. В то же время в южных и восточных регионах будет по-весеннему тепло и солнечно. Практически повсюду будет ветрено.

Теплее всего будет в южных областях. Там столбики термометров поднимутся до +9...+11 градусов. Знайте больше: Какой будет погода в марте: прогноз Южный ветер будет достигать штормовых значений, поэтому держите шляпы и то, что под шляпами, обеими руками,

– пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко. В Киеве 2 марта ожидается облачная влажная ветреная погода. Предполагается небольшой дождь и +6...+8 градусов. Прогноз погоды на понедельник, 2 марта, в городах Украины: Ужгород – +8...+10 Львов – +8...+10 Ивано-Франковск – +8...+10 Тернополь – +8...+10 Черновцы – +8...+10 Хмельницкий – +8...+10 Луцк – +8...+10 Ровно – +8... +10 Житомир – +8... +10 Винница – +8...+10 Одесса – +8...+10 Николаев – +8...+10 Херсон – +8...+10 Симферополь – +9...+11 Кропивницкий – +8...+10 Черкассы – +8... +10 Чернигов – +8...+10 Сумы – + 8... + 10 Полтава – +8...+10 Днепр – +8...+10 Запорожье – +8...+10 Донецк – +8...+10 Луганск – +7...+9 Харьков – +7...+9 Киев – +6...+8

Прогноз погоды на понедельник, 2 марта, от Укргидрометцентра