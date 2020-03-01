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      Прогноз погоды на 2 марта: на Западе и в Центре пройдут дожди, на Юге и Востоке будет солнце

      - Читати новину українською

      Погода в Украине в понедельник, 2 марта, будет теплой, но дождливой в западных областях Украины. В то же время в южных и восточных регионах будет по-весеннему тепло и солнечно. Практически повсюду будет ветрено.

      Теплее всего будет в южных областях. Там столбики термометров поднимутся до +9...+11 градусов.

      Знайте больше: Какой будет погода в марте: прогноз

      Южный ветер будет достигать штормовых значений, поэтому держите шляпы и то, что под шляпами, обеими руками,
      – пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве 2 марта ожидается облачная влажная ветреная погода. Предполагается небольшой дождь и +6...+8 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 2 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +8...+10

      Ивано-Франковск – +8...+10

      Тернополь – +8...+10

      Черновцы – +8...+10

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +8...+10

      Ровно – +8... +10

      Житомир – +8... +10

      Винница – +8...+10

      Одесса – +8...+10

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +8...+10

      Симферополь – +9...+11

      Кропивницкий – +8...+10

      Черкассы – +8... +10

      Чернигов – +8...+10

      Сумы – + 8... + 10

      Полтава – +8...+10

      Днепр – +8...+10

      Запорожье – +8...+10

      Донецк – +8...+10

      Луганск – +7...+9

      Харьков – +7...+9

      Киев – +6...+8


      Прогноз погоды на понедельник, 2 марта, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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