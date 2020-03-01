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      Прогноз погоди на 2 березня: на Заході і в Центрі дощитиме, на Півдні та Сході сяятиме сонце

      -
      Прогноз погоди на 2 березня / slovoidilo.ua

      Погода в Україні у понеділок, 2 березня, буде теплою, але дощовою у західних областях України. Водночас, у південних та східних регіонах буде по-весняному тепло та сонячно. Практично повсюди буде вітряно.

      Найтепліше буде у південних областях. Там стовпчики термометрів піднімуться до +9…+11 градусів.

      Знайте більше: Якою буде погода у березні: прогноз

      Південний вітер досягатиме штормових значень, тому тримайте капелюхи і те, що під капелюхами, обома руками,
      – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві 2 березня очікується хмарна волога вітряна погода. Передбачається невеликий дощ та +6...+8 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 2 березня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +8…+10

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +8… +10

      Житомир – +8… +10

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +8…+10

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +8… +10

      Чернігів – +8…+10

      Суми – +8…+10

      Полтава – +8…+10

      Дніпро – +8…+10

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +7…+9

      Київ – +6…+8


      Прогноз погоди на понеділок, 2 березня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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