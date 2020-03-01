Прогноз погоди на 2 березня: на Заході і в Центрі дощитиме, на Півдні та Сході сяятиме сонце
Погода в Україні у понеділок, 2 березня, буде теплою, але дощовою у західних областях України. Водночас, у південних та східних регіонах буде по-весняному тепло та сонячно. Практично повсюди буде вітряно.
Найтепліше буде у південних областях. Там стовпчики термометрів піднімуться до +9…+11 градусів.
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Південний вітер досягатиме штормових значень, тому тримайте капелюхи і те, що під капелюхами, обома руками,
– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві 2 березня очікується хмарна волога вітряна погода. Передбачається невеликий дощ та +6...+8 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 2 березня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8… +10
Житомир – +8… +10
Вінниця – +8…+10
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +8…+10
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +8… +10
Чернігів – +8…+10
Суми – +8…+10
Полтава – +8…+10
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +7…+9
Харків – +7…+9
Київ – +6…+8
Прогноз погоди на понеділок, 2 березня, від Укргідрометцентру