Прогноз погоди на 2 березня: на Заході і в Центрі дощитиме, на Півдні та Сході сяятиме сонце

Погода в Україні у понеділок, 2 березня, буде теплою, але дощовою у західних областях України. Водночас, у південних та східних регіонах буде по-весняному тепло та сонячно. Практично повсюди буде вітряно.

Найтепліше буде у південних областях. Там стовпчики термометрів піднімуться до +9…+11 градусів. Знайте більше: Якою буде погода у березні: прогноз Південний вітер досягатиме штормових значень, тому тримайте капелюхи і те, що під капелюхами, обома руками,

– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко. У Києві 2 березня очікується хмарна волога вітряна погода. Передбачається невеликий дощ та +6...+8 градусів. Прогноз погоди на понеділок, 2 березня, у містах України: Ужгород – +8…+10 Львів – +8…+10 Івано-Франківськ – +8…+10 Тернопіль – +8…+10 Чернівці – +8…+10 Хмельницький – +8…+10 Луцьк – +8…+10 Рівне – +8… +10 Житомир – +8… +10 Вінниця – +8…+10 Одеса – +8…+10 Миколаїв – +8…+10 Херсон – +8…+10 Сімферополь – +9…+11 Кропивницький – +8…+10 Черкаси – +8… +10 Чернігів – +8…+10 Суми – +8…+10 Полтава – +8…+10 Дніпро – +8…+10 Запоріжжя – +8…+10 Донецьк – +8…+10 Луганськ – +7…+9 Харків – +7…+9 Київ – +6…+8

Прогноз погоди на понеділок, 2 березня, від Укргідрометцентру