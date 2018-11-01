Погода в Украине в пятницу, 2 ноября, будет сухой и малооблачной. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +16 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинская синоптик Наталья Диденко.

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Благодаря антициклону Yogi в Украине без существенных осадков, местами туманы и мряка. Температура воздуха в среднем – +12 ... + 16 градусов,

– сообщает эксперт.

По ее словам, наиболее прохладно будет на северо-востоке страны – от +9 до +12 градусов. А вот жарче всего – в Одесской области и Закарпатье. Там столбики термометров будут показывать рекордные для ноября +18 ... + 21 градуса.

В Киеве 2 ноября также без существенных осадков. Воздух в столице прогреется до +10 ... + 12 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 2 ноября, в городах Украины:

Ужгород – + 19 ... + 21

Львов – + 14 ... + 16

Ивано-Франковск – + 13 ... + 15

Тернополь – + 13 ... + 15

Черновцы – + 14 ... + 16

Хмельницкий – + 12 ... + 14

Луцк – + 12 ... + 14

Ровно – + 12 ... + 14

Житомир – + 11 ... + 13

Винница – + 11 ... + 13

Одесса – + 16 ... + 18

Николаев – + 11 ... + 13

Херсон – + 11 ... + 13

Симферополь – + 13 ... + 15

Кропивницкий – + 11 ... + 13

Черкассы – + 11 ... + 13

Чернигов – + 10 ... + 12

Суммы – + 10 ... + 12

Полтава – + 10 ... + 12

Днепр – + 11 ... + 13

Запорожье – + 11 ... + 13

Донецк – + 11 ... + 13

Луганск – + 10 ... + 12

Харьков – + 10 ... + 12

Киев – + 10 ... + 12



Погода в Украине на пятницу, 2 ноября, от Укргидрометцентра