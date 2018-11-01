Прогноз погоды на 2 ноября: теплое и уютное бабье лето не отступает
Погода в Украине в пятницу, 2 ноября, будет сухой и малооблачной. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +16 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинская синоптик Наталья Диденко.
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Благодаря антициклону Yogi в Украине без существенных осадков, местами туманы и мряка. Температура воздуха в среднем – +12 ... + 16 градусов,
– сообщает эксперт.
По ее словам, наиболее прохладно будет на северо-востоке страны – от +9 до +12 градусов. А вот жарче всего – в Одесской области и Закарпатье. Там столбики термометров будут показывать рекордные для ноября +18 ... + 21 градуса.
В Киеве 2 ноября также без существенных осадков. Воздух в столице прогреется до +10 ... + 12 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 2 ноября, в городах Украины:
Ужгород – + 19 ... + 21
Львов – + 14 ... + 16
Ивано-Франковск – + 13 ... + 15
Тернополь – + 13 ... + 15
Черновцы – + 14 ... + 16
Хмельницкий – + 12 ... + 14
Луцк – + 12 ... + 14
Ровно – + 12 ... + 14
Житомир – + 11 ... + 13
Винница – + 11 ... + 13
Одесса – + 16 ... + 18
Николаев – + 11 ... + 13
Херсон – + 11 ... + 13
Симферополь – + 13 ... + 15
Кропивницкий – + 11 ... + 13
Черкассы – + 11 ... + 13
Чернигов – + 10 ... + 12
Суммы – + 10 ... + 12
Полтава – + 10 ... + 12
Днепр – + 11 ... + 13
Запорожье – + 11 ... + 13
Донецк – + 11 ... + 13
Луганск – + 10 ... + 12
Харьков – + 10 ... + 12
Киев – + 10 ... + 12
Погода в Украине на пятницу, 2 ноября, от Укргидрометцентра