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      Прогноз погоды на 2 ноября: теплое и уютное бабье лето не отступает

      218 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 2 ноября
      Прогноз погоды на 2 ноября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 2 ноября, будет сухой и малооблачной. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +16 градусов.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинская синоптик Наталья Диденко.

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      Благодаря антициклону Yogi в Украине без существенных осадков, местами туманы и мряка. Температура воздуха в среднем – +12 ... + 16 градусов,
      – сообщает эксперт.

      По ее словам, наиболее прохладно будет на северо-востоке страны – от +9 до +12 градусов. А вот жарче всего – в Одесской области и Закарпатье. Там столбики термометров будут показывать рекордные для ноября +18 ... + 21 градуса.

      В Киеве 2 ноября также без существенных осадков. Воздух в столице прогреется до +10 ... + 12 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 2 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – + 19 ... + 21

      Львов – + 14 ... + 16

      Ивано-Франковск – + 13 ... + 15

      Тернополь – + 13 ... + 15

      Черновцы – + 14 ... + 16

      Хмельницкий – + 12 ... + 14

      Луцк – + 12 ... + 14

      Ровно – + 12 ... + 14

      Житомир – + 11 ... + 13

      Винница – + 11 ... + 13

      Одесса – + 16 ... + 18

      Николаев – + 11 ... + 13

      Херсон – + 11 ... + 13

      Симферополь – + 13 ... + 15

      Кропивницкий – + 11 ... + 13

      Черкассы – + 11 ... + 13

      Чернигов – + 10 ... + 12

      Суммы – + 10 ... + 12

      Полтава – + 10 ... + 12

      Днепр – + 11 ... + 13

      Запорожье – + 11 ... + 13

      Донецк – + 11 ... + 13

      Луганск – + 10 ... + 12

      Харьков – + 10 ... + 12

      Киев – + 10 ... + 12

      погода листопад Україна
      Погода в Украине на пятницу, 2 ноября, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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