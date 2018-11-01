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      Прогноз погоди на 2 листопада: тепле та затишне бабине літо не відступає

      84 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 2 листопада
      Прогноз погоди на 2 листопада / Фото з вільних джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 2 листопада, буде сухою та малохмарною. Температура повітря коливатиметься від +12 до +16 градусів.

      Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Завдяки антициклону Yogi в Україні буде без істотних опадів, місцями тумани та мряка.Температура повітря в середньому – +12...+16 градусів,
      – повідомляє експерт.

      За її словами, найпрохолодніше буде на північному сході країни – від +9 до +12 градусів. А ось найспекотніше – на Одещині та Закарпатті. Там стовпчики термометрів показуватимуть рекордні для листопада +18...+21 градуси.

      У Києві 2 листопада також без істотних опадів. Повітря у столиці прогріється до +10...+12 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 2 листопада, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +14…+16

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +14…+16

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +12…+14

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +11…+13

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +11…+13

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +10…+12

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +10…+12

      Київ – +10…+12

      погода листопад Україна
      Погода в Україні на п'ятницю, 2 листопада, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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