Погода в Україні у п'ятницю, 2 листопада, буде сухою та малохмарною. Температура повітря коливатиметься від +12 до +16 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Завдяки антициклону Yogi в Україні буде без істотних опадів, місцями тумани та мряка.Температура повітря в середньому – +12...+16 градусів,

– повідомляє експерт.

За її словами, найпрохолодніше буде на північному сході країни – від +9 до +12 градусів. А ось найспекотніше – на Одещині та Закарпатті. Там стовпчики термометрів показуватимуть рекордні для листопада +18...+21 градуси.

У Києві 2 листопада також без істотних опадів. Повітря у столиці прогріється до +10...+12 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 2 листопада, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +11…+13

Вінниця – +11…+13

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +10…+12

Суми – +10…+12

Полтава – +10…+12

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +10…+12

Харків – +10…+12

Київ – +10…+12



Погода в Україні на п'ятницю, 2 листопада, від Укргідрометцентру