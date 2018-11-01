Прогноз погоди на 2 листопада: тепле та затишне бабине літо не відступає
Погода в Україні у п'ятницю, 2 листопада, буде сухою та малохмарною. Температура повітря коливатиметься від +12 до +16 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Завдяки антициклону Yogi в Україні буде без істотних опадів, місцями тумани та мряка.Температура повітря в середньому – +12...+16 градусів,
– повідомляє експерт.
За її словами, найпрохолодніше буде на північному сході країни – від +9 до +12 градусів. А ось найспекотніше – на Одещині та Закарпатті. Там стовпчики термометрів показуватимуть рекордні для листопада +18...+21 градуси.
У Києві 2 листопада також без істотних опадів. Повітря у столиці прогріється до +10...+12 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 2 листопада, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +11…+13
Вінниця – +11…+13
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +10…+12
Суми – +10…+12
Полтава – +10…+12
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +10…+12
Київ – +10…+12
Погода в Україні на п'ятницю, 2 листопада, від Укргідрометцентру