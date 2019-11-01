Прогноз погоды на 2 ноября: в Украину идет потепление
Погода в Украине в субботу, 2 ноября, будет теплее, чем в предыдущие дни. В субботу потеплеет не существенно, но уже к концу выходных температура воздуха должна ощутимо повыситься.
В целом в субботу температура воздуха поднимется до +6+11 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.
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Холоднее всего будет на востоке Украины +3+6 градусов. Зато теплее всего на Западе, но там, кроме относительного тепла, еще и будет идти дождь. На остальной территории Украины будет сухо, но будет увеличиваться облачность.
Кроме того, 2 ноября в большинстве областей ожидается мощный южный ветер. Кое-где будет доходить до штормовых порывов.
В Киеве суббота также будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет +5+8 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 2 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +7…+9
Львов – +8…+10
Ивано-Франковск – +6…+8
Тернополь – +5…+7
Черновцы – +6…+8
Хмельницкий – +5…+7
Луцк – +6…+8
Ровно – +6…+8
Житомир – +6…+8
Винница – +6…+8
Одесса – +9…+11
Николаев – +8…+10
Херсон – +7…+9
Симферополь – +7…+9
Кропивницкий – +6…+8
Черкассы – +6…+8
Чернигов – +6…+8
Сумы – +4…+6
Полтава – +6…+8
Днепр – +6…+8
Запорожье – +4…+6
Донецк – +3…+5
Луганск – +3…+5
Харьков – +4…+6
Киев – +6…+8