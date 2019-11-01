Прогноз погоды на 2 ноября: в Украину идет потепление

Погода в Украине в субботу, 2 ноября, будет теплее, чем в предыдущие дни. В субботу потеплеет не существенно, но уже к концу выходных температура воздуха должна ощутимо повыситься.

В целом в субботу температура воздуха поднимется до +6+11 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Холоднее всего будет на востоке Украины +3+6 градусов. Зато теплее всего на Западе, но там, кроме относительного тепла, еще и будет идти дождь. На остальной территории Украины будет сухо, но будет увеличиваться облачность.

Кроме того, 2 ноября в большинстве областей ожидается мощный южный ветер. Кое-где будет доходить до штормовых порывов.

В Киеве суббота также будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет +5+8 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 2 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +7…+9

Львов – +8…+10

Ивано-Франковск – +6…+8

Тернополь – +5…+7

Черновцы – +6…+8

Хмельницкий – +5…+7

Луцк – +6…+8

Ровно – +6…+8

Житомир – +6…+8

Винница – +6…+8

Одесса – +9…+11

Николаев – +8…+10

Херсон – +7…+9

Симферополь – +7…+9

Кропивницкий – +6…+8

Черкассы – +6…+8

Чернигов – +6…+8

Сумы – +4…+6

Полтава – +6…+8

Днепр – +6…+8

Запорожье – +4…+6

Донецк – +3…+5

Луганск – +3…+5

Харьков – +4…+6

Киев – +6…+8



Прогноз погоды на субботу, 2 ноября, от Укргидрометцентра