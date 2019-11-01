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      Прогноз погоды на 2 ноября: в Украину идет потепление

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      Погода 2 ноября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 2 ноября / firtka.if.ua

      Погода в Украине в субботу, 2 ноября, будет теплее, чем в предыдущие дни. В субботу потеплеет не существенно, но уже к концу выходных температура воздуха должна ощутимо повыситься.

      В целом в субботу температура воздуха поднимется до +6+11 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

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      Холоднее всего будет на востоке Украины +3+6 градусов. Зато теплее всего на Западе, но там, кроме относительного тепла, еще и будет идти дождь. На остальной территории Украины будет сухо, но будет увеличиваться облачность.

      Кроме того, 2 ноября в большинстве областей ожидается мощный южный ветер. Кое-где будет доходить до штормовых порывов.

      В Киеве суббота также будет ветреной, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет +5+8 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 2 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +7…+9

      Львов – +8…+10

      Ивано-Франковск – +6…+8

      Тернополь – +5…+7

      Черновцы – +6…+8

      Хмельницкий – +5…+7

      Луцк – +6…+8

      Ровно – +6…+8

      Житомир – +6…+8

      Винница – +6…+8

      Одесса – +9…+11

      Николаев – +8…+10

      Херсон – +7…+9

      Симферополь – +7…+9

      Кропивницкий – +6…+8

      Черкассы – +6…+8

      Чернигов – +6…+8

      Сумы – +4…+6

      Полтава – +6…+8

      Днепр – +6…+8

      Запорожье – +4…+6

      Донецк – +3…+5

      Луганск – +3…+5

      Харьков – +4…+6

      Киев – +6…+8

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Погода
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