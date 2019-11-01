Прогноз погоди на 2 листопада: в Україну іде потепління

Погода в Україні у суботу, 2 листопада, буде теплішою, ніж у попередні дні. У суботу потепліє не суттєво, але вже до кінця вихідних температура повітря має відчутно підвищитись.

Загалом у суботу температура повітря підніметься до +6+11 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Найхолодніше буде на Сході України +3+6 градусів. Натомість найтепліше на Заході, але там, крім відносного тепла, ще й дощитиме. На решті території України буде сухо, але збільшуватиметься хмарність.

Крім того, 2 листопада у більшості областей очікується потужний південний вітер. Подекуди доходитиме до штормових поривів.

У Києві субота також буде вітряною, хмарність почне збільшуватися, проте без істотних опадів, максимальна температура повітря досягне +5+8 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 2 листопада, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +6…+8

Вінниця – +6…+8

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +6…+8

Суми – +4…+6

Полтава – +6…+8

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +4…+6

Київ – +6…+8



Прогноз погоди на суботу, 2 листопада, від Укргідрометцентру