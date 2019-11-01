Прогноз погоди на 2 листопада: в Україну іде потепління
Погода в Україні у суботу, 2 листопада, буде теплішою, ніж у попередні дні. У суботу потепліє не суттєво, але вже до кінця вихідних температура повітря має відчутно підвищитись.
Загалом у суботу температура повітря підніметься до +6+11 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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Найхолодніше буде на Сході України +3+6 градусів. Натомість найтепліше на Заході, але там, крім відносного тепла, ще й дощитиме. На решті території України буде сухо, але збільшуватиметься хмарність.
Крім того, 2 листопада у більшості областей очікується потужний південний вітер. Подекуди доходитиме до штормових поривів.
У Києві субота також буде вітряною, хмарність почне збільшуватися, проте без істотних опадів, максимальна температура повітря досягне +5+8 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 2 листопада, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +6…+8
Вінниця – +6…+8
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +6…+8
Суми – +4…+6
Полтава – +6…+8
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +4…+6
Київ – +6…+8
Прогноз погоди на суботу, 2 листопада, від Укргідрометцентру