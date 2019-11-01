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      Прогноз погоди на 2 листопада: в Україну іде потепління

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      Погода 2 листопада 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 2 листопада / firtka.if.ua

      Погода в Україні у суботу, 2 листопада, буде теплішою, ніж у попередні дні. У суботу потепліє не суттєво, але вже до кінця вихідних температура повітря має відчутно підвищитись.

      Загалом у суботу температура повітря підніметься до +6+11 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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      Найхолодніше буде на Сході України +3+6 градусів. Натомість найтепліше на Заході, але там, крім відносного тепла, ще й дощитиме. На решті території України буде сухо, але збільшуватиметься хмарність.

      Крім того, 2 листопада у більшості областей очікується потужний південний вітер. Подекуди доходитиме до штормових поривів.

      У Києві субота також буде вітряною, хмарність почне збільшуватися, проте без істотних опадів, максимальна температура повітря досягне +5+8 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 2 листопада, у містах України:

      Ужгород – +7…+9

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +6…+8

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +6…+8

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +4…+6

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +4…+6

      Київ – +6…+8

      Прогноз погоди на суботу, 2 листопада
      Прогноз погоди на суботу, 2 листопада, від Укргідрометцентру

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Погода
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