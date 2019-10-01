17:18
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, 30 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, 30 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Прогноз погоды на 2 октября: в Украину на день вернется лето

      133 Читати новину українською
      Погода 2 октября 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 2 октября / pinterest.com

      Погода в Украине в среду, 2 октября, будет очень теплой и солнечной. Вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе. В ближайшей перспективе такой погоды ожидать не следует.

      Синоптик Наталья Диденко отметила в фейсбуке, что в Украине будет уникальный синоптический день.

      Интересно: Какой будет погода в октябре: прогноз

      Температура воздуха будет в пределах +19...+24 градусов тепла.

      Единственное, что может нарушить эту идиллию круглощекого низенького солнца с высокими градусами, – порывистый ветер,
      – добавила Диденко.

      На Западе температура воздуха будет колебаться от +22 до +25 градусов. На Востоке – от +18 до +23 градусов тепла.

      Ночью будет холоднее – от +6 до +13 градусов.

      В Киеве завтра будет сухо и тепло, в течение дня +20 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 2 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +23...+25

      Львов – +22...+24

      Ивано-Франковск – +23...+25

      Тернополь – +23...+25

      Черновцы – +23...+25

      Хмельницкий – +22...+24

      Луцк – +21...+23

      Ровно – +22...+24

      Житомир – +20...+22

      Винница – +21...+23

      Одесса – +21...+23

      Николаев – +22...+24

      Херсон – +22...+24

      Симферополь – +22...+24

      Кропивницкий – +21...+23

      Черкассы – +21...+23

      Чернигов – +20...+22

      Суммы – +19...+21

      Полтава – +20...+22

      Днепр – +20...+22

      Запорожье – +21...+23

      Донецк – +19...+21

      Луганск – +18...+20

      Харьков – +20...+22

      Киев – +20...+22

      погода 2 жовтня україна прогноз
      Прогноз погоды на 2 октября от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Оригинальные и интересные прически в школу: лучшие идеи на каждый день
      сегодня
      1483
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко не пришел на проверку на полиграфе: какие последствия
      сегодня , 17:00 Порошенко не пришел на проверку на полиграфе: какие последствия
      452
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      сегодня , 17:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      Повернись живим 701
      Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку
      сегодня , 16:02 Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку
      Інна Жолобович 744
      Мошенники в форме, или Шанс стать Чирнием, а не Сенцовым
      сегодня , 15:00 Мошенники в форме, или Шанс стать Чирнием, а не Сенцовым
      Блог Медіа 406
      Олимпийская надежда Украины: история успеха 18-летней Ярославы Магучих
      сегодня , 14:37 Олимпийская надежда Украины: история успеха 18-летней Ярославы Магучих
      90
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук