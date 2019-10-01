Прогноз погоды на 2 октября: в Украину на день вернется лето

Погода в Украине в среду, 2 октября, будет очень теплой и солнечной. Вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе. В ближайшей перспективе такой погоды ожидать не следует.

Синоптик Наталья Диденко отметила в фейсбуке, что в Украине будет уникальный синоптический день.

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Температура воздуха будет в пределах +19...+24 градусов тепла.

Единственное, что может нарушить эту идиллию круглощекого низенького солнца с высокими градусами, – порывистый ветер,

– добавила Диденко.

На Западе температура воздуха будет колебаться от +22 до +25 градусов. На Востоке – от +18 до +23 градусов тепла.

Ночью будет холоднее – от +6 до +13 градусов.

В Киеве завтра будет сухо и тепло, в течение дня +20 градусов.

Прогноз погоды на среду, 2 октября, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +21...+23

Ровно – +22...+24

Житомир – +20...+22

Винница – +21...+23

Одесса – +21...+23

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +20...+22

Суммы – +19...+21

Полтава – +20...+22

Днепр – +20...+22

Запорожье – +21...+23

Донецк – +19...+21

Луганск – +18...+20

Харьков – +20...+22

Киев – +20...+22