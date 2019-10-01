Прогноз погоды на 2 октября: в Украину на день вернется лето
Погода в Украине в среду, 2 октября, будет очень теплой и солнечной. Вся Украина без исключения будет принадлежать сухой воздушной массе. В ближайшей перспективе такой погоды ожидать не следует.
Синоптик Наталья Диденко отметила в фейсбуке, что в Украине будет уникальный синоптический день.
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Температура воздуха будет в пределах +19...+24 градусов тепла.
Единственное, что может нарушить эту идиллию круглощекого низенького солнца с высокими градусами, – порывистый ветер,
– добавила Диденко.
На Западе температура воздуха будет колебаться от +22 до +25 градусов. На Востоке – от +18 до +23 градусов тепла.
Ночью будет холоднее – от +6 до +13 градусов.
В Киеве завтра будет сухо и тепло, в течение дня +20 градусов.
Прогноз погоды на среду, 2 октября, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +21...+23
Ровно – +22...+24
Житомир – +20...+22
Винница – +21...+23
Одесса – +21...+23
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +20...+22
Суммы – +19...+21
Полтава – +20...+22
Днепр – +20...+22
Запорожье – +21...+23
Донецк – +19...+21
Луганск – +18...+20
Харьков – +20...+22
Киев – +20...+22
Прогноз погоды на 2 октября от Укргидрометцентра