Прогноз погоди на 2 жовтня: в Україну на день повернеться літо

Погода в Україні у середу, 2 жовтня, буде дуже теплою та сонячною. Вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі. У найближчій перспективі такої погоди очікувати не слід.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила у фейсбуці, що в Україні буде унікальний синоптичний день.

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Температура повітря буде у межах +19...+24 градусів тепла.

Єдине, що може порушити цю ідилію круглощокого низенького сонця з високими градусами, – поривчастий вітер,

– додала Діденко.

На Заході температура повітря коливатиметься від +22 до +25 градусів. На Сході – від +18 до +23 градусів тепла.

Вночі буде холодніше – від +6 до +13 градусів.