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      Прогноз погоди на 2 жовтня: в Україну на день повернеться літо

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      Погода 2 жовтня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 2 жовтня / pinterest.com

      Погода в Україні у середу, 2 жовтня, буде дуже теплою та сонячною. Вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі. У найближчій перспективі такої погоди очікувати не слід.

      Синоптикиня Наталка Діденко зазначила у фейсбуці, що в Україні буде унікальний синоптичний день.

      Цікаво: Якою буде погода у жовтні: прогноз

      Температура повітря буде у межах +19...+24 градусів тепла.

      Єдине, що може порушити цю ідилію круглощокого низенького сонця з високими градусами, – поривчастий вітер,
      – додала Діденко.

      На Заході температура повітря коливатиметься від +22 до +25 градусів. На Сході – від +18 до +23 градусів тепла.

      Вночі буде холодніше – від +6 до +13 градусів.

      У Києві завтра буде сухо і тепло, упродовж дня +20 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 2 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +23…+25

      Львів – +22…+24

      Івано-Франківськ – +23…+25

      Тернопіль – +23…+25

      Чернівці – +23…+25

      Хмельницький – +22…+24

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +22…+24

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +21…+23

      Миколаїв – +22…+24

      Херсон – +22…+24

      Сімферополь – +22…+24

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +20…+22

      Суми – +19…+21

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +20…+22

      Запоріжжя –+21…+23

      Донецьк – +19…+21

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +20…+22

      Київ – +20…+22

      погода 2 жовтня україна прогноз
      Прогноз погоди на 2 жовтня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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