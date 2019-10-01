Прогноз погоди на 2 жовтня: в Україну на день повернеться літо
Погода в Україні у середу, 2 жовтня, буде дуже теплою та сонячною. Вся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі. У найближчій перспективі такої погоди очікувати не слід.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила у фейсбуці, що в Україні буде унікальний синоптичний день.
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Температура повітря буде у межах +19...+24 градусів тепла.
Єдине, що може порушити цю ідилію круглощокого низенького сонця з високими градусами, – поривчастий вітер,
– додала Діденко.
На Заході температура повітря коливатиметься від +22 до +25 градусів. На Сході – від +18 до +23 градусів тепла.
Вночі буде холодніше – від +6 до +13 градусів.
У Києві завтра буде сухо і тепло, упродовж дня +20 градусів.
Прогноз погоди на середу, 2 жовтня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +21…+23
Рівне – +22…+24
Житомир – +20…+22
Вінниця – +21…+23
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +20…+22
Суми – +19…+21
Полтава – +20…+22
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя –+21…+23
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +18…+20
Харків – +20…+22
Київ – +20…+22
Прогноз погоди на 2 жовтня від Укргідрометцентру