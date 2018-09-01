Прогноз погоды на 2 сентября: будет сухо, солнечно и по-летнему тепло

Погода в воскресенье, 2 сентября, в Украине все еще остается достаточно жаркой и сухой. Определенную прохладу, правда, почувствуют жители западных областей страны.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

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2 сентября в Украине ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +26...+32 градуса,

– пишет Наталья Диденко.

Температура воздуха на Западе составит +24...+27 градусов, на Востоке страны этот показатель будет достигать +29...+32 градусов, на Юге +31...+34 градуса, на Севере показатель термометра будет колебаться между +28...+31 градусом, а в центральной части Украины температура будет +29...+32. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды на воскресенье, 2 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +31...+33

Николаев – +32...+34

Херсон – +31...+33

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +30...+32

Днепр – +31...+33

Запорожье – +30...+32

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +30...+32

Киев – +28...+30

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 2 сентября