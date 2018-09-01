Прогноз погоды на 2 сентября: будет сухо, солнечно и по-летнему тепло
Погода в воскресенье, 2 сентября, в Украине все еще остается достаточно жаркой и сухой. Определенную прохладу, правда, почувствуют жители западных областей страны.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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2 сентября в Украине ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +26...+32 градуса,
– пишет Наталья Диденко.
Температура воздуха на Западе составит +24...+27 градусов, на Востоке страны этот показатель будет достигать +29...+32 градусов, на Юге +31...+34 градуса, на Севере показатель термометра будет колебаться между +28...+31 градусом, а в центральной части Украины температура будет +29...+32. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 2 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +31...+33
Николаев – +32...+34
Херсон – +31...+33
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +29...+31
Сумы – +29...+31
Полтава – +30...+32
Днепр – +31...+33
Запорожье – +30...+32
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +30...+32
Киев – +28...+30
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 2 сентября