Прогноз погоды на 30 августа: солнечно и жарко, но ночью будет идти дождь
Погода в четверг, 30 августа, порадует жителей всех областей Украины теплом и солнцем, а на юге сильной жарой. Небольшие дожди вероятны лишь ночью и утром в восточных регионах страны.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"30-го августа Запад и Север Украины поделятся немного дождями с Востоком. Атмосферный фронт, который сегодня, 29 августа, увлажнил и освежил воздух над северной частью, перемещается в восточном направлении", – отметила синоптик.
По ее словам, ближайшей ночью и утром 30 августа локальные дожди с грозами вероятны в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, в оккупированном Крыму и местами на Сумщине.
А в течение дня четверга повсюду в Украине будет светить солнце, без осадков,
– добавила Диденко.
Синоптик рассказала, что температура воздуха на Западе, Севере и в Винницкой области ожидается +24+29 градусов тепла, а на юге, востоке и в большинстве центральных областей +29+33 градуса тепла.
В Киеве завтра, 30 августа, будет сухо и солнечно. Столбики термометров поднимутся до +25 градусов тепла.
Прогноз погоды на четверг, 30 августа, в городах Украины:
Ужгород – +23…+25
Львов – +23…+25
Ивано-Франковск – +23…+25
Тернополь – +23…+25
Черновцы – +23…+25
Хмельницкий – +23…+25
Луцк – +22…+24
Ровно – +23…+25
Житомир – +22…+24
Винница – +23…+25
Одесса – +31…+33
Николаев – +31…+33
Херсон – +31…+33
Симферополь – +31…+33
Кропивницкий – +26…+28
Черкассы – +23…+25
Чернигов – +23…+25
Сумы – +23…+25
Полтава – +26…+28
Днепр – +26…+28
Запорожье – +31…+33
Донецк – +31…+33
Луганск – +31…+33
Харьков – +31…+33
Киев – +22…+24
Прогноз погоды на четверг, 30 августа, от Укргидрометцентра