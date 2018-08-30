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Прогноз погоды на 30 августа: солнечно и жарко, но ночью будет идти дождь

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Прогноз погоды в Украине на 30 августа
Прогноз погоды в Украине на 30 августа / Фото из открытых источников

Погода в четверг, 30 августа, порадует жителей всех областей Украины теплом и солнцем, а на юге сильной жарой. Небольшие дожди вероятны лишь ночью и утром в восточных регионах страны.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"30-го августа Запад и Север Украины поделятся немного дождями с Востоком. Атмосферный фронт, который сегодня, 29 августа, увлажнил и освежил воздух над северной частью, перемещается в восточном направлении", – отметила синоптик.

По ее словам, ближайшей ночью и утром 30 августа локальные дожди с грозами вероятны в Луганской, Донецкой, Харьковской областях, в оккупированном Крыму и местами на Сумщине.

А в течение дня четверга повсюду в Украине будет светить солнце, без осадков,
– добавила Диденко.

Синоптик рассказала, что температура воздуха на Западе, Севере и в Винницкой области ожидается +24+29 градусов тепла, а на юге, востоке и в большинстве центральных областей +29+33 градуса тепла.

В Киеве завтра, 30 августа, будет сухо и солнечно. Столбики термометров поднимутся до +25 градусов тепла.

Прогноз погоды на четверг, 30 августа, в городах Украины:

Ужгород – +23…+25

Львов – +23…+25

Ивано-Франковск – +23…+25

Тернополь – +23…+25

Черновцы – +23…+25

Хмельницкий – +23…+25

Луцк – +22…+24

Ровно – +23…+25

Житомир – +22…+24

Винница – +23…+25

Одесса – +31…+33

Николаев – +31…+33

Херсон – +31…+33

Симферополь – +31…+33

Кропивницкий – +26…+28

Черкассы – +23…+25

Чернигов – +23…+25

Сумы – +23…+25

Полтава – +26…+28

Днепр – +26…+28

Запорожье – +31…+33

Донецк – +31…+33

Луганск – +31…+33

Харьков – +31…+33

Киев – +22…+24

 


Прогноз погоды на четверг, 30 августа, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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