В Японии из-за жары почти 6 тысяч человек попали в больницы

За неделю с 20 по 26 августа от теплового удара в Японии скончались два человека. Еще 5890 человек были направлены в больницы. Самый высокий показатель температуры достиг отметки +41,1 градус, который был зафиксирован в городе Кумагая.

Об этом сообщает Главное пожарное управление Японии.

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На всей территории Японии с конца июня установилась жаркая погода. Летом были зафиксированы тепловые рекорды во многих регионах страны.

Синоптики прогнозируют, что жаркая погода продержится до начала-середины сентября.

Аномальная жара всколыхнула всю Японию

Рекордное количество жителей Японии из-за жары госпитализировали с мая по август. За прошедшие три месяца были госпитализированы 71 266 человека с тепловыми ударами. В большинстве регионов столбик термометра держится на отметке +34 – +35 градуса.

Напомним, в июле непомерная жара в Японии унесла 40 жизней, тысячи людей были госпитализированы. Тогда столбики термометров поднялись до рекордного для Японии +41 градуса.