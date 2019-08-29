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      Прогноз погоды на 30 августа: жаркое лето не собирается отступать

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      Погода 30 августа 2019 Украина: синоптик обещает и дальше жару
      Прогноз погоды в Украине на 29 августа / Unsplash

      Погода в Украине в пятницу, 30 августа, будет жаркой и сухой – без изменений. Последний месяц лета не собирается так просто отступать, хотя первые веяния осени уже ощутимы.

      Столбики термотера украинцев из всех областей будут держаться на высоких отметках, об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Так, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +25+29 градусов.

      На Западе и Юге местами до +32, на северо-востоке - Сумщина, Харьковщина +22+25 градусов,
      – пишет синоптик.

      В Киеве пятница, 30 августа, тоже будет ясна и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13+16 градусов, а днем – около +27 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 30 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +30...+32

      Львов – +27...+29

      Ивано-Франковск – +27...+29

      Тернополь – +27...+29

      Черновцы – +27...+29

      Хмельницкий – +27...+29

      Луцк – +27...+29

      Ровно – +27...+29

      Житомир – +27...+29

      Винница – +27...+29

      Одесса – +27...+29

      Николаев – +27...+29

      Херсон – +27...+29

      Симферополь – +26...+28

      Кропивницкий – +27...+29

      Черкассы – +27...+29

      Чернигов – +23...+25

      Сумы- + 23... + 25

      Полтава – +25...+27

      Днепр – +25...+27

      Запорожье – +25...+27

      Донецк – +25...+27

      Луганск – +25...+27

      Харьков – +25...+27

      Киев – +26...+28


      Прогноз погоды в Украине на пятницу, 30 августа

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      Теги: Новости Украины
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