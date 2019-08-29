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      Прогноз погоди на 30 серпня: спекотне літо не збирається відступати

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      Погода 30 серпня 2019 Україна: синоптик обіцяє і далі спеку
      Прогноз погоди в Україні на 29 серпня / Unsplash

      Погода в Україні у п'ятницю, 30 серпня, буде спекотною та сухою – без змін. Останній місяць літа не збирається так просто відступати, хоча перші віяння осені вже відчутні.

      Стовпчики термотера українців із усіх областей триматимуться на високих позначках, про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, температура повітря протягом дня коливатиметься у межах  +25+29 градусів. 

      На Заході та Півдні місцями до +32, на північному сході - Сумщина, Харківщина +22+25 градусів,
      – пише синоптик. 

      У Києві п'ятниця, 30 серпня, теж буде ясна та без опадів. Вночі стовпчики термометри показуватимуть +13+16 градусів, а вдень – близько +27 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 30 серпня, у містах України:

      Ужгород – +30…+32

      Львів – +27…+29

      Івано-Франківськ – +27…+29

      Тернопіль – +27…+29

      Чернівці – +27…+29

      Хмельницький – +27…+29

      Луцьк – +27…+29

      Рівне – +27…+29

      Житомир – +27…+29

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +27…+29

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +26…+28

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +27…+29

      Чернігів – +23…+25

      Суми – +23…+25

      Полтава – +25…+27

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +25…+27

      Донецьк – +25…+27

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +25…+27

      Київ – +26…+28


      Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 30 серпня

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      Теги: Новини України
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