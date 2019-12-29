Прогноз погоды на 30 декабря: в Украине будет солнечно, но морозно

Погода в Украине в понедельник, 30 декабря, будет солнечной и бесснежной. Однако будет морозно – в среднем от 0 до -3 градусов.

В частности, погода на Западе и Севере Украины будет солнечной, без осадков. Дневная температура воздуха в среднем составит +1...-3 градуса, свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

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Одновременно на Востоке, Центре и Юге Украины погода будет несколько теплее – от 0 до +4. Там тоже не ожидается ни снега, ни дождя, и будет солнечно.

Прогноз погоды на понедельник, 30 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – 0...-2

Житомир – 0...-2

Винница – -1...+1

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – +1...+3

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – 0 ... -2

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...-2



Прогноз погоды на 30 декабря от Укргидрометцентра