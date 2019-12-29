Прогноз погоды на 30 декабря: в Украине будет солнечно, но морозно
Погода в Украине в понедельник, 30 декабря, будет солнечной и бесснежной. Однако будет морозно – в среднем от 0 до -3 градусов.
В частности, погода на Западе и Севере Украины будет солнечной, без осадков. Дневная температура воздуха в среднем составит +1...-3 градуса, свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.
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Одновременно на Востоке, Центре и Юге Украины погода будет несколько теплее – от 0 до +4. Там тоже не ожидается ни снега, ни дождя, и будет солнечно.
Прогноз погоды на понедельник, 30 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...-3
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – 0...-2
Житомир – 0...-2
Винница – -1...+1
Одесса – 0...+2
Николаев – 0...+2
Херсон – +1...+3
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – 0 ... -2
Полтава – -1...+1
Днепр – 0...+2
Запорожье – +1...+3
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – 0...-2