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      Прогноз погоды на 30 декабря: в Украине будет солнечно, но морозно

      35 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 30 декабря в Украине / kotomaniya.com.ua/sample-page

      Погода в Украине в понедельник, 30 декабря, будет солнечной и бесснежной. Однако будет морозно – в среднем от 0 до -3 градусов.

      В частности, погода на Западе и Севере Украины будет солнечной, без осадков. Дневная температура воздуха в среднем составит +1...-3 градуса, свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

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      Одновременно на Востоке, Центре и Юге Украины погода будет несколько теплее – от 0 до +4. Там тоже не ожидается ни снега, ни дождя, и будет солнечно.

      Прогноз погоды на понедельник, 30 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – 0...-2

      Ивано-Франковск – 0...-2

      Тернополь – -1...+1

      Черновцы – -1...-3

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – -1...+1

      Ровно – 0...-2

      Житомир – 0...-2

      Винница – -1...+1

      Одесса – 0...+2

      Николаев – 0...+2

      Херсон – +1...+3

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – 0...+2

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – -1...+1

      Сумы – 0 ... -2

      Полтава – -1...+1

      Днепр – 0...+2

      Запорожье – +1...+3

      Донецк – 0...+2

      Луганск – -1...+1

      Харьков – -1...+1

      Киев – 0...-2

      прогноз погоди на 30 грудня Україна
      Прогноз погоды на 30 декабря от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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