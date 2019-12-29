Прогноз погоди на 30 грудня: в Україні буде сонячно, але морозяно

Погода в Україні в понеділок, 30 грудня, буде сонячною та безсніжною. Проте буде морозяно – в середньому від 0 до -3 градусів.

Зокрема, температура повітря на Заході та Півночі України буде сонячною, без жодних опадів. Денна температура повітря в середньому становитиме +1…-3 градуси, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

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Водночас на Сході, Центрі та Півдні України погода буде дещо теплішою – від 0 до +4. Там теж не очікується ні снігу, ні дощу і буде сонячно.

Прогноз погоди на понеділок, 30 грудня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – 0…-2

Івано-Франківськ – 0…-2

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…-3

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – 0…-2

Житомир – 0…-2

Вінниця – -1…+1

Одеса – 0…+2

Миколаїв – 0…+2

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – -1…+1

Чернігів – -1…+1

Суми – 0…-2

Полтава – -1…+1

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – +1…+3

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – 0…-2



Прогноз погоди на 30 грудня від Укргідрометцентру