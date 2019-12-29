Прогноз погоди на 30 грудня: в Україні буде сонячно, але морозяно
Погода в Україні в понеділок, 30 грудня, буде сонячною та безсніжною. Проте буде морозяно – в середньому від 0 до -3 градусів.
Зокрема, температура повітря на Заході та Півночі України буде сонячною, без жодних опадів. Денна температура повітря в середньому становитиме +1…-3 градуси, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.
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Водночас на Сході, Центрі та Півдні України погода буде дещо теплішою – від 0 до +4. Там теж не очікується ні снігу, ні дощу і буде сонячно.
Прогноз погоди на понеділок, 30 грудня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – 0…-2
Івано-Франківськ – 0…-2
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – -1…-3
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – 0…-2
Житомир – 0…-2
Вінниця – -1…+1
Одеса – 0…+2
Миколаїв – 0…+2
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – -1…+1
Чернігів – -1…+1
Суми – 0…-2
Полтава – -1…+1
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – 0…-2