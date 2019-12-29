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      Прогноз погоди на 30 грудня: в Україні буде сонячно, але морозяно

      93 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 30 грудня в Україні / kotomaniya.com.ua/sample-page

      Погода в Україні в понеділок, 30 грудня, буде сонячною та безсніжною. Проте буде морозяно – в середньому від 0 до -3 градусів.

      Зокрема, температура повітря на Заході та Півночі України буде сонячною, без жодних опадів. Денна температура повітря в середньому становитиме +1…-3 градуси, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

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      Водночас на Сході, Центрі та Півдні України погода буде дещо теплішою – від 0 до +4. Там теж не очікується ні снігу, ні дощу і буде сонячно.

      Прогноз погоди на понеділок, 30 грудня, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – 0…-2

      Івано-Франківськ – 0…-2

      Тернопіль – -1…+1

      Чернівці – -1…-3

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – -1…+1

      Рівне – 0…-2

      Житомир – 0…-2

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – 0…+2

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – -1…+1

      Суми – 0…-2

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – 0…-2

      прогноз погоди на 30 грудня Україна
      Прогноз погоди на 30 грудня від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
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