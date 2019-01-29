Прогноз погоды на 30 января: вместо февральских морозов идет весеннее тепло

Погода в Украине в среду, 30 января, будет почти по-весеннему теплой, однако с осадками. Вместо февральских морозов украинцам следует готовиться к плюсовой температуре и оттепели.

Дождь и мокрый снег придут в большинство областей Украины, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

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Повезет только жителям южных областей – там осадков не обещают.

Завтра в Украине будет царить теплая погода с температурой воздуха +1+5 градусов, на юге +4+9 градусов, в Крыму до +14 градусов,

- пишет синоптик.

Немного холоднее будет на Западе Украины. Там ночью столбик термометра опустится до -1-3 градусов, а днем – от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве среда, 30 января, будет теплой и с туманами. Воздух прогреется до +2+4 градусов тепла, не обойдется без дождя и мокрого снега.

Прогноз погоды на среду, 30 января, в городах Украины:

Ужгород – +2…+4

Львов – 0…+2

Ивано-Франковск – 0…+2

Тернополь – 0…+2

Черновцы – 0…+2

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – 0…+2

Ровно – 0…+2

Житомир – +2…+4

Винница – +2…+4

Одесса – +8…+10

Николаев – +8…+10

Херсон – +9…+11

Симферополь – +9…+11

Кропивницкий – +2…+4

Черкассы – +2…+4

Чернигов – +2…+4

Сумы – +1…+3

Полтава – +2…+4

Днепр – +2…+4

Запорожье – +7…+9

Донецк – +1…-3

Луганск – -1…+1

Харьков – -1…+1

Киев – +2…+4



Прогноз погоды на 30 января от Укргидрометцентра