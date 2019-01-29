Прогноз погоды на 30 января: вместо февральских морозов идет весеннее тепло
Погода в Украине в среду, 30 января, будет почти по-весеннему теплой, однако с осадками. Вместо февральских морозов украинцам следует готовиться к плюсовой температуре и оттепели.
Дождь и мокрый снег придут в большинство областей Украины, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.
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Повезет только жителям южных областей – там осадков не обещают.
Завтра в Украине будет царить теплая погода с температурой воздуха +1+5 градусов, на юге +4+9 градусов, в Крыму до +14 градусов,
- пишет синоптик.
Немного холоднее будет на Западе Украины. Там ночью столбик термометра опустится до -1-3 градусов, а днем – от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В Киеве среда, 30 января, будет теплой и с туманами. Воздух прогреется до +2+4 градусов тепла, не обойдется без дождя и мокрого снега.
Прогноз погоды на среду, 30 января, в городах Украины:
Ужгород – +2…+4
Львов – 0…+2
Ивано-Франковск – 0…+2
Тернополь – 0…+2
Черновцы – 0…+2
Хмельницкий – 0…+2
Луцк – 0…+2
Ровно – 0…+2
Житомир – +2…+4
Винница – +2…+4
Одесса – +8…+10
Николаев – +8…+10
Херсон – +9…+11
Симферополь – +9…+11
Кропивницкий – +2…+4
Черкассы – +2…+4
Чернигов – +2…+4
Сумы – +1…+3
Полтава – +2…+4
Днепр – +2…+4
Запорожье – +7…+9
Донецк – +1…-3
Луганск – -1…+1
Харьков – -1…+1
Киев – +2…+4
Прогноз погоды на 30 января от Укргидрометцентра