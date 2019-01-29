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      Прогноз погоды на 30 января: вместо февральских морозов идет весеннее тепло

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      Погода 30 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 30 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 30 января, будет почти по-весеннему теплой, однако с осадками. Вместо февральских морозов украинцам следует готовиться к плюсовой температуре и оттепели.

      Дождь и мокрый снег придут в большинство областей Украины, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

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      Повезет только жителям южных областей – там осадков не обещают.

      Завтра в Украине будет царить теплая погода с температурой воздуха +1+5 градусов, на юге +4+9 градусов, в Крыму до +14 градусов,
      - пишет синоптик.

      Немного холоднее будет на Западе Украины. Там ночью столбик термометра опустится до -1-3 градусов, а днем – от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

      В Киеве среда, 30 января, будет теплой и с туманами. Воздух прогреется до +2+4 градусов тепла, не обойдется без дождя и мокрого снега.

      Прогноз погоды на среду, 30 января, в городах Украины:

      Ужгород – +2…+4

      Львов – 0…+2

      Ивано-Франковск – 0…+2

      Тернополь – 0…+2

      Черновцы – 0…+2

      Хмельницкий – 0…+2

      Луцк – 0…+2

      Ровно – 0…+2

      Житомир – +2…+4

      Винница – +2…+4

      Одесса – +8…+10

      Николаев – +8…+10

      Херсон – +9…+11

      Симферополь – +9…+11

      Кропивницкий – +2…+4

      Черкассы – +2…+4

      Чернигов – +2…+4

      Сумы – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Днепр – +2…+4

      Запорожье – +7…+9

      Донецк – +1…-3

      Луганск – -1…+1

      Харьков – -1…+1

      Киев – +2…+4

      Прогноз погоди 30 січня
      Прогноз погоды на 30 января от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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