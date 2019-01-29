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      Прогноз погоди на 30 січня: замість лютневих морозів йде весняне тепло

      307 Читать новость на русском
      Погода 30 січня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 30 січня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 30 січня, буде майже по-весняному теплою, проте з опадами. Замість лютневих морозів українцям слід готуватись до плюсової температури та відлиги.

      Дощ та мокрий сніг завітають до більшості областей України, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук.

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      Пощастить лише жителям південних областей – там суттєвих опадів не обіцяють.

      Завтра в Україні пануватиме тепла погода з температурою повітря +1+5 градусів, на Півдні +4+9 градусів, у Криму до +14 градусів,
      – пише синоптик.

      Трохи холодніше буде на Заході України. Там вночі стовпчик термометра опуститься до -1-3 градусів, а вдень – від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

      У Києві середа, 30 січня, буде теплою і з туманами. Повітря прогріється до +2+4 градусів тепла, не обійдеться без дощу та мокрого снігу.

      Прогноз погоди на середу, 30 січня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +1…-3

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – +2…+4

      Прогноз погоди 30 січня
      Прогноз погоди на 30 січня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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