Прогноз погоди на 30 січня: замість лютневих морозів йде весняне тепло
Погода в Україні у середу, 30 січня, буде майже по-весняному теплою, проте з опадами. Замість лютневих морозів українцям слід готуватись до плюсової температури та відлиги.
Дощ та мокрий сніг завітають до більшості областей України, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук.
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Пощастить лише жителям південних областей – там суттєвих опадів не обіцяють.
Завтра в Україні пануватиме тепла погода з температурою повітря +1+5 градусів, на Півдні +4+9 градусів, у Криму до +14 градусів,
– пише синоптик.
Трохи холодніше буде на Заході України. Там вночі стовпчик термометра опуститься до -1-3 градусів, а вдень – від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.
У Києві середа, 30 січня, буде теплою і з туманами. Повітря прогріється до +2+4 градусів тепла, не обійдеться без дощу та мокрого снігу.
Прогноз погоди на середу, 30 січня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +1…-3
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – +2…+4
Прогноз погоди на 30 січня від Укргідрометцентру