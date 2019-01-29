Прогноз погоди на 30 січня: замість лютневих морозів йде весняне тепло

Погода в Україні у середу, 30 січня, буде майже по-весняному теплою, проте з опадами. Замість лютневих морозів українцям слід готуватись до плюсової температури та відлиги.

Дощ та мокрий сніг завітають до більшості областей України, повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук.

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Пощастить лише жителям південних областей – там суттєвих опадів не обіцяють.

Завтра в Україні пануватиме тепла погода з температурою повітря +1+5 градусів, на Півдні +4+9 градусів, у Криму до +14 градусів,

– пише синоптик.

Трохи холодніше буде на Заході України. Там вночі стовпчик термометра опуститься до -1-3 градусів, а вдень – від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

У Києві середа, 30 січня, буде теплою і з туманами. Повітря прогріється до +2+4 градусів тепла, не обійдеться без дощу та мокрого снігу.

Прогноз погоди на середу, 30 січня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +1…-3

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – +2…+4



Прогноз погоди на 30 січня від Укргідрометцентру