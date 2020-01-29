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      Прогноз погоды на 30 января: в Украине – без морозов, но с мокрым снегом и ветрами

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      Прогноз погоды на 30 января / Unsplash

      Погода в Украине в четверг, 30 января, будет не слишком холодной, но очень ветреной. Некоторым регионам не удастся – их ждут весьма неприятные осадки.

      Дождь и мокрый снег будет донимать жителей западных и северных областей, сообщает Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

      Интересно: Когда в Украине выпадет снег – прогноз

      Осадки пройдут также на востоке Украины. Возможно налипание мокрого снега и к тому же – сильный ветер. Температура воздуха в течение дня -1... +4 градуса, на юге +4...+7 градусов.

      Центр, Юг, а в дневные часы и восточная часть Украины 30-го января уже будут без осадков и с умеренным юго-западным ветром,
      – пишет Диденко.

      В Киеве в четверг, 30 января, также обещают дождь и мокрый снег, а кроме того – порывистый некомфортное ветер. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

      Прогноз погоды на четверг, 30 января, в городах Украины:

      Ужгород – +2…+4

      Львов – +2…+4

      Ивано-Франковск – +2…+4

      Тернополь – +2…+4

      Черновцы – +3…+5

      Хмельницкий – 0…+2

      Луцк – +2…+4

      Ровно – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Винница – +2…+4

      Одесса – +5…+7

      Николаев – +6…+8

      Херсон – +5…+7

      Симферополь – +6…+8

      Кропивницкий – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернигов – +2…+4

      Суммы – +1…+3

      Полтава – +1…+3

      Днепр – +3…+5

      Запорожье – +3…+5

      Донецк – +3…+5

      Луганск – +3…+5

      Харьков – +2…+4

      Киев – +1…+3


      Прогноз погоды на 30 января от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Погода
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