Прогноз погоды на 30 января: в Украине – без морозов, но с мокрым снегом и ветрами
Погода в Украине в четверг, 30 января, будет не слишком холодной, но очень ветреной. Некоторым регионам не удастся – их ждут весьма неприятные осадки.
Дождь и мокрый снег будет донимать жителей западных и северных областей, сообщает Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Осадки пройдут также на востоке Украины. Возможно налипание мокрого снега и к тому же – сильный ветер. Температура воздуха в течение дня -1... +4 градуса, на юге +4...+7 градусов.
Центр, Юг, а в дневные часы и восточная часть Украины 30-го января уже будут без осадков и с умеренным юго-западным ветром,
– пишет Диденко.
В Киеве в четверг, 30 января, также обещают дождь и мокрый снег, а кроме того – порывистый некомфортное ветер. Температура воздуха будет колебаться около нуля.
Прогноз погоды на четверг, 30 января, в городах Украины:
Ужгород – +2…+4
Львов – +2…+4
Ивано-Франковск – +2…+4
Тернополь – +2…+4
Черновцы – +3…+5
Хмельницкий – 0…+2
Луцк – +2…+4
Ровно – +2…+4
Житомир – +2…+4
Винница – +2…+4
Одесса – +5…+7
Николаев – +6…+8
Херсон – +5…+7
Симферополь – +6…+8
Кропивницкий – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернигов – +2…+4
Суммы – +1…+3
Полтава – +1…+3
Днепр – +3…+5
Запорожье – +3…+5
Донецк – +3…+5
Луганск – +3…+5
Харьков – +2…+4
Киев – +1…+3
Прогноз погоды на 30 января от Укргидрометцентра