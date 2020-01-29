Прогноз погоды на 30 января: в Украине – без морозов, но с мокрым снегом и ветрами

Погода в Украине в четверг, 30 января, будет не слишком холодной, но очень ветреной. Некоторым регионам не удастся – их ждут весьма неприятные осадки.

Дождь и мокрый снег будет донимать жителей западных и северных областей, сообщает Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

Интересно: Когда в Украине выпадет снег – прогноз

Осадки пройдут также на востоке Украины. Возможно налипание мокрого снега и к тому же – сильный ветер. Температура воздуха в течение дня -1... +4 градуса, на юге +4...+7 градусов.

Центр, Юг, а в дневные часы и восточная часть Украины 30-го января уже будут без осадков и с умеренным юго-западным ветром,

– пишет Диденко.

В Киеве в четверг, 30 января, также обещают дождь и мокрый снег, а кроме того – порывистый некомфортное ветер. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

Прогноз погоды на четверг, 30 января, в городах Украины:

Ужгород – +2…+4

Львов – +2…+4

Ивано-Франковск – +2…+4

Тернополь – +2…+4

Черновцы – +3…+5

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – +2…+4

Ровно – +2…+4

Житомир – +2…+4

Винница – +2…+4

Одесса – +5…+7

Николаев – +6…+8

Херсон – +5…+7

Симферополь – +6…+8

Кропивницкий – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернигов – +2…+4

Суммы – +1…+3

Полтава – +1…+3

Днепр – +3…+5

Запорожье – +3…+5

Донецк – +3…+5

Луганск – +3…+5

Харьков – +2…+4

Киев – +1…+3



Прогноз погоды на 30 января от Укргидрометцентра