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      Прогноз погоди на 30 січня: в Україні – без морозів, але з мокрим снігом і вітрами

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      Прогноз погоди на 30 січня / Unsplash

      Погода в Україні у четвер, 30 січня, буде не надто холодною, але дуже вітряною. Деяким регіонам не пощастить – на них чекають досить неприємні опади.

      Дощ та мокрий сніг дошкулятиме жителям західних та північних областей, повідомляє Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

      Цікаво: Коли в Україні випаде сніг – прогноз

      Опади пройдуть також на Сході України. Можливе налипання мокрого снігу і до того ж – сильний вітер. Температура повітря становитиме протягом дня -1+4 градуси, на Півдні +4+7 градусів.

      Центр, Південь, а в денні години й східна частина України 30-го січня вже побудуть без опадів та з помірним південно-західним вітром,
      – пише Діденко.

      У Києві в четвер, 30 січня, також обіцяють дощ та мокрий сніг, а окрім того – поривчастий некомфортний вітер. Температура повітря коливатиметься близько нуля.

      Прогноз погоди на четвер, 30 січня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +1…+3

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +2…+4

      Київ – +1…+3


      Прогноз погоди на 30 січня від Укргідрометцентру

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Погода
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