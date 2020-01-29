Прогноз погоди на 30 січня: в Україні – без морозів, але з мокрим снігом і вітрами

Погода в Україні у четвер, 30 січня, буде не надто холодною, але дуже вітряною. Деяким регіонам не пощастить – на них чекають досить неприємні опади.

Дощ та мокрий сніг дошкулятиме жителям західних та північних областей, повідомляє Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Опади пройдуть також на Сході України. Можливе налипання мокрого снігу і до того ж – сильний вітер. Температура повітря становитиме протягом дня -1+4 градуси, на Півдні +4+7 градусів.

Центр, Південь, а в денні години й східна частина України 30-го січня вже побудуть без опадів та з помірним південно-західним вітром,

– пише Діденко.

У Києві в четвер, 30 січня, також обіцяють дощ та мокрий сніг, а окрім того – поривчастий некомфортний вітер. Температура повітря коливатиметься близько нуля.

Прогноз погоди на четвер, 30 січня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +1…+3

Полтава – +1…+3

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +2…+4

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на 30 січня від Укргідрометцентру