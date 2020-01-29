Прогноз погоди на 30 січня: в Україні – без морозів, але з мокрим снігом і вітрами
Погода в Україні у четвер, 30 січня, буде не надто холодною, але дуже вітряною. Деяким регіонам не пощастить – на них чекають досить неприємні опади.
Дощ та мокрий сніг дошкулятиме жителям західних та північних областей, повідомляє Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Опади пройдуть також на Сході України. Можливе налипання мокрого снігу і до того ж – сильний вітер. Температура повітря становитиме протягом дня -1+4 градуси, на Півдні +4+7 градусів.
Центр, Південь, а в денні години й східна частина України 30-го січня вже побудуть без опадів та з помірним південно-західним вітром,
– пише Діденко.
У Києві в четвер, 30 січня, також обіцяють дощ та мокрий сніг, а окрім того – поривчастий некомфортний вітер. Температура повітря коливатиметься близько нуля.
Прогноз погоди на четвер, 30 січня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +1…+3
Полтава – +1…+3
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +2…+4
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на 30 січня від Укргідрометцентру