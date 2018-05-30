Прогноз погоды на 30 мая: солнце, жара и отсутствие дождя
В Украине среда, 30 мая, будет жаркой. По всей территории страны ожидается от +25 до +29 градусов. Дожди не предвидятся.
Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Самым теплым будет Запад, а вот Восток станет немного свежее, +22...+24 градуса. Без дождя. Разве что какие-то облака походят по западным областям и над Черниговщиной,
– уверяет синоптик.
В столице Украины 30 мая будет сухо и тепло, максимальная температура воздуха составит +29 градусов.
Прогноз погоды на среду, 30 мая, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +26...+28
Одесса – +26...+28
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +24...+26
Луганск – 24...+26
Харьков – 24...+26
Киев – +27...+29
Прогноз погоды по городам Украины на 30 мая