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Прогноз погоды на 30 мая: солнце, жара и отсутствие дождя

13 Читати новину українською
Прогноз погоды в Украине на 30 мая
Прогноз погоды в Украине на 30 мая / Фото из соцсетей

В Украине среда, 30 мая, будет жаркой. По всей территории страны ожидается от +25 до +29 градусов. Дожди не предвидятся.

Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Самым теплым будет Запад, а вот Восток станет немного свежее, +22...+24 градуса. Без дождя. Разве что какие-то облака походят по западным областям и над Черниговщиной,
– уверяет синоптик.

В столице Украины 30 мая будет сухо и тепло, максимальная температура воздуха составит +29 градусов.

Прогноз погоды на среду, 30 мая, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +26...+28

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск – 24...+26

Харьков – 24...+26

Киев – +27...+29

Прогноз погоды по городам Украины на 30 мая
 

 

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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